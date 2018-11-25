В Крыму возбуждено первое уголовное дело по статье о недоносительстве

По словам Курбединова, речь идет о деле против крымского татарина, возбужденном "за недоносительство в отношении брата своей жены, который якобы находится и воюет в Сирии". "У обвиняемого несколько раз проводили обыск, его допрашивали, дело возбуждено ФСБ совсем недавно, мы еще не знаем какая доказательная база в деле", - пояснил адвокат. Защита подала ряд ходатайств о проверке действительности переписки, которая легла в основу обвинения, однако все они были отклонены следствием. Ожидается, что дело поступит в суд к весне 2019 года.

"Это очень плохая тенденция, что такой "пробный шар" появился в Крыму, - считает Курбединов. - То есть человека заставляют быть доносчиком обо всем, что видит. Если у тебя есть подозрение в отношении соседа или даже родственника, ты должен побежать в ФСБ и рассказать, иначе - уголовная статья".