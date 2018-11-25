Вс, 25.11.2018
Если забрать у отделений ЭМО миллион и передать его на дежурства в центрах здоровья, то ситуация начала бы улучшаться. Ингмар Линдстрём

Фото: в России сожгли килограммы эстонского сыра

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: 47news/Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Более тонны продуктов из Евросоюза обнаружены и уничтожены в Ленинградской области, сообщили в территориальном Управлении Россельхознадзора РФ.

Как сообщили порталу 47news в пресс-службе ведомства, в ходе рейда, проведенного совместно с Северо-Западным Таможенным Управлением, неподалеку от МАПП Ивангород было выявлено место складирования и временного хранения продукции, запрещенной к ввозу в Россию.

Ассортимент был обнаружен впечатляющий: почти 350 кг мяса и мясной продукции, около 645 кг готовой молочки и 124 кг морепродуктов, запрещенные к ввозу в страну - в общей сложности изъято 1118 килограммов продукции. На маркировочных этикетках товаров указаны предприятия-производители стран-членов Европейского союза, в том числе и Эстония.

В рамках исполнения действующего законодательства Российской Федерации все товары уничтожены путем сжигания.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ