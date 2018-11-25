Фото: в России сожгли килограммы эстонского сыра

Как сообщили порталу 47news в пресс-службе ведомства, в ходе рейда, проведенного совместно с Северо-Западным Таможенным Управлением, неподалеку от МАПП Ивангород было выявлено место складирования и временного хранения продукции, запрещенной к ввозу в Россию.

Ассортимент был обнаружен впечатляющий: почти 350 кг мяса и мясной продукции, около 645 кг готовой молочки и 124 кг морепродуктов, запрещенные к ввозу в страну - в общей сложности изъято 1118 килограммов продукции. На маркировочных этикетках товаров указаны предприятия-производители стран-членов Европейского союза, в том числе и Эстония.