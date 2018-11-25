Польша удостоит Арво Пярта высоких наград

Сегодня Арво Пярту будет вручена высокая польская награда — он удостоен золотой медали Gloria Artis, сообщает BNS. Вручаемая Пярту золотая медаль за заслуги в культуре — это награда высшей категории, ее вручит композитору министр культуры и национального наследия Польши Ярослав Селлин.
Вручение медали состоится в зале Ротонды Музея коллекции Иоанна Павла II во время авторского концерта Пярта, в котором выступят Камерный хор Эстонской филармонии и Таллиннский камерный хор под управлением Тыну Кальюсте. Концерт является частью фестиваля Eufonie, посвященного столетию Польской Республики. На фестивале будет выражена благодарность отмечающим этот юбилей государствам Европы, в том числе и Эстонии. На церемонии вручения будет присутствовать Эстонии в Польше Мартин Рогер.
Второй высокой награды Пярт будет удостоен в понедельник — старейшая высшая музыкальная школа Польши, музыкальный университет имени Фредерика Шопена удостоит Пярта степени почетного доктора за выдающиеся достижения в музыкальном искусстве и универсальную глубину творчества.