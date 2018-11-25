Юри Ратас предупредил о возможных осложнениях Брекзита

Договорённость, достигнутая по вопросу договора о выходе Великобритании из ЕС и сопутствующей политической декларации, по словам премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, является оптимальным возможным решением с учетом всех сложных обстоятельств. «Это создаёт условия для гладкого выхода Великобритании из ЕС и очень тесного дальнейшего сотрудничества, - отметил Ратас. - Договор защищает интересы 27 стран союза, включая Эстонию. Он определяет взаимные права граждан и финансовые обязательства Великобритании. Также гарантирована стабильность на Ирландском острове, поскольку между Ирландией и Северной Ирландией не будет пограничного контроля».

Ратас также считает очень важным, что странам ЕС в ходе переговоров удалось сохранить единство.

«Принципиальное одобрение Европейского союза получено. Теперь мы ждём следующего шага от Великобритании - парламентского голосования, - сказал Ратас. - После заключения договора о выходе в последующие годы необходимо проделать ещё много работы для определения правил дальнейшего сотрудничества».

По словам Ратаса, Великобритания была и останется близким другом и партнером Эстонии, а также союзником по НАТО. «Нас связывают история и доверие, основанные на многолетнем сотрудничестве в рамках ЕС, а также общая ответственность за мир и стабильность в Европе», - заявил премьер-министр Эстонии.

«Мы хотим сохранить как можно более тесные отношения с Великобританией, особенно в вопросах, касающихся внешней политики и безопасности, а также прав граждан. Также мы заинтересованы в тесном сотрудничестве в цифровой сфере и в экономике, - сказал Ратас. - Учитывая наши нынешние тесные торговые связи, мы бы хотели также достигнуть договоренности о широкоформатном договоре о свободной торговле».

Премьер-министр Ратас добавил, что, хотя Великобритания и Европейский союз работают ради того, чтобы выход Великобритании из ЕС прошёл гладко, следует быть готовыми и к тому, что выход состоится без договора. «Мы надеемся на ратификацию договора, это наилучший работающий вариант как для граждан, так и для бизнеса в Великобритании и ЕС. Мы продолжаем подготовку к выходу Великобритании, в том числе с учётом сценария выхода без договора», - отметил премьер-министр.