Картина дня: жуткая находка в Таллинне, конфликт в Керченском проливе и предупреждение синоптиков

Фото и видео: восемь запертых в клетках собак бросили на улице

На прошлой неделе вечером во вторник патрулю МуПо поступил вызов в таллиннский микрорайон Меривялья, по адресу Ляэне-теэ,33. На месте были также НКО Группа по спасению животных (MTÜ Loomapäästegrupp) и полиция. Причина вызова — брошенные на участке три железных клетки с восемью собаками. Читать далее...

Россия и Украина обвиняют друг друга в агрессии в Азовском море

Три корабля Военно-морских сил Украины в воскресенье пересекли государственную границу России, движутся к Керченскому проливу, заявляет ФСБ России. В то же время ВМС Украины сообщает, что пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей Военно-морских сил ВС Украины во время их запланированного перехода из порта Одессы в порт Мариуполя Азовского моря. Читать далее... К украинским кораблям выдвинулось подкрепление, на перехват вылетели вертолеты России. Читать далее...

В Эстонии и дня не проходит без домашнего насилия

Сегодня, 25 ноября, во всем мире отмечают день борьбы с насилием против женщин. В Эстонии почти каждая третья женщина пострадала от физического, сексуального или психологического насилия. Читать далее...

Синоптик: на Эстонию надвигаются метели и штормовой ветер

По оценке синоптика и картографа природных явлений Кайро Кийтсака, с завтрашнего дня похолодает и во второй половине недели ожидается шторм. Читать далее...

В Таллинне пьяный водитель без прав совершил ДТП и сбежал

В субботу в 22.29 в Таллинне на Пярнуском шоссе произошло ДТП, в котором пострадала 19-летняя девушка. Виновник аварии сбежал, но позже был задержан полицией. Читать далее...

Фото: в России сожгли килограммы эстонского сыра

Более тонны продуктов из Евросоюза обнаружены и уничтожены в Ленинградской области, сообщили в территориальном Управлении Россельхознадзора РФ. Читать далее...

На озере Виктория затонуло судно с сотней пассажиров и принцем на борту