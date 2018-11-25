Будьте внимательны: на дорогах гололедица

В воскресенье на дорогах сохраняется гололедица, передает BNS. По данным диспетчерского центра организации дорожного движения, в воскресенье в Северной, Центральной и Западной Эстонии подмораживает, поэтому на дорогах может быть гололедица, в других регионах дорожное полотно остается влажным.