Будьте внимательны: на дорогах гололедица
25 ноября 2018, 16:59
В воскресенье на дорогах сохраняется гололедица, передает BNS. По данным диспетчерского центра организации дорожного движения, в воскресенье в Северной, Центральной и Западной Эстонии подмораживает, поэтому на дорогах может быть гололедица, в других регионах дорожное полотно остается влажным.
Во второй половине дня основные и крупные магистрали преимущественно влажные от реагентов, частично влажные, частично сухие. Температура воздуха у поверхности дорог минусовая, в Ида-Вирумаа идет небольшой снег.
По прогнозу погоды вечером и ночью ожидается небольшой снег и мокрый снег, на островах и побережье дожди. Температура воздуха начнет понижаться до 2-6 градусов мороза, на побережье возможно до двух градусов тепла.