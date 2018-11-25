Вс, 25.11.2018
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Будьте внимательны: на дорогах гололедица

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Гололедица. Иллюстративное фото.

ФОТО: Peeter Langovits.

В воскресенье на дорогах сохраняется гололедица, передает BNS. По данным диспетчерского центра организации дорожного движения, в воскресенье в Северной, Центральной и Западной Эстонии подмораживает, поэтому на дорогах может быть гололедица, в других регионах дорожное полотно остается влажным.

Во второй половине дня основные и крупные магистрали преимущественно влажные от реагентов, частично влажные, частично сухие. Температура воздуха у поверхности дорог минусовая, в Ида-Вирумаа идет небольшой снег.

По прогнозу погоды вечером и ночью ожидается небольшой снег и мокрый снег, на островах и побережье дожди. Температура воздуха начнет понижаться до 2-6 градусов мороза, на побережье возможно до двух градусов тепла. 

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