Пакт ООН о миграции вызывает сомнения и у Литвы

Позицию правительства по этому документу парламентскому комитету представили в пятницу министр иностранных дел Линас Линкявичюс и министр внутренних дел Эймутис Мисюнас.

Критики документа опасаются увеличения потоков мигрантов и ограничения возможностей государств самостоятельно осуществлять миграционную политику.

Э. Мисюнас сказал после закрытого заседания журналистам, что после того, как дискуссии переместились в сейм, окончательное решение относительно документа еще не принято, между тем глава МИД Л. Линкявичюс придерживается другой позиции: "В моем понимании, оно (решение поддержать пакт - BNS) есть, так как мы обсудили в правительстве, позиция президента сформулирована".

"У кого возникли дополнительные вопросы, мы на эти вопросы ответим. Это не какой-то договор, который нужно ратифицировать, пройти процедуры. Некоторые придают слишком большое значение весу этого документа. Многие путают, это никакой не договор и никто ничего не будет подписывать. Состоится голосование, и если две трети стран будут "за", это соглашение будет принято как декларация", - сказал Л. Линкявичюс журналистам.

Министр ИД отметил, что при голосовании по этому пакту мандата парламентского комитета не нужно, но члены комитета получат ответы на высказанные ими опасения: "(Члены комитета - BNS) спрашивали о позициях, реакцих других стран, мы попытаемся собрать такую информацию".

Член КИД консерватор Жигимантас Павилёнис говорил, что "мнение всех членов комитета было четкое - что правительство не может представлять это соглашение в розовом цвете".

"Перед тем, как отправлять министра внутренних дел поддержать (пакт - BNS), правительству следует рассмотреть опасения многих наших очень хороших союзников, например, очень большие опасения есть у Америки, Израиля, большинства стран Центральной Европы, стран Балтии. МИД не представил нам полную информацию, почему эти страны возражают, и мы предложили, что мы должны видеть полную картинку", - сказал Ж. Павилёнис BNS.

"Тогда эти минусы, опасения четко заложить в отдельную декларацию, которую, возможно, примет сейм и ясно скажет: если министр будет участвовать в заключении соглашения, то мы многие моменты не поддержим. Если, воспользовавшись эти глобальным соглашением по миграции через два-три года к нам придут какие-нибудь международные комиссары выкручивать нам руки, чтобы мы открыли границы тысячам беженцев, мы этого делать не станем", - сказал бывший посол Литвы в США.

Глава МВД Э. Мисюнас, который должен участвовать в принятии решения относительно пакта о миграции, сказал, что он "важен в мировом масштабе", и повторял, что пакт этот носит декларативный, не обязывающий характер.

"Никакой обязательности нет, всюду в тексте упомянуто, что он декларативный, необязательный для стран, и у стран есть суверенное право решать вопросы миграции и возникающие вызовы. Этот правовой акт представляет собой свод принципиальных положений, уважающий суверенное право стран самим принимать решения по вопросам миграции", - сказал Э. Мисюнас.

Свою поддержку Глобальному договору ООН по миграции в четверг высказала президент Даля Грибаускайте.

Пресс-служба президента в представленной BNS позиции Д. Грибаускайте указала, что пакт "не создает никаких новых правовых обязательств и последствий", а в нем обобщаются изложенные в предыдущих документах и международных договорах принципы и подчеркивается, что вопросы миграции остаются в суверенной компетенции государств.

"Это соглашение поможет в решении глобальной проблемы нелегальной миграции, для ее преодоления необходим диалог и должны быть сконцентрированы усилия всего международного сообщества", - говорится в комментарии президентского ведомства.

На конференции по этому пакту, которая состоится в Марокко в начале декабря, будет голосовать министр ВД Э. Мисюнас, хотя с этим не согласны некоторые оппозиционные политики страны.