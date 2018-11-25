Мэй назвала сделку по Брекзиту единственным и лучшим вариантом

Вместе с тем глава британского правительства предупредила, что достигнутые договоренностипо Брекзиту не подлежат пересмотру. По ее словам, Палата общин проголосует по соглашению до Рождества, то есть до 25 декабря.

"Сегодняшний день - кульминация переговоров с ЕС по выходу, а также начало решающих дебатов в нашей стране, которые продлятся ближайшие несколько недель, - подчеркнула Мэй. - От этого будет зависеть, будем ли мы вместе двигаться вперед в светлое будущее или откроем дверь еще большему разделению и неопределенности".

Лейбористы проголосуют против сделки

Между тем оппозиционная Лейбористская партия отказалась поддерживать подписанное соглашение в парламенте. Лидер партии Джереми Корбин пообещал, что лейбористы проголосуют против соглашения по Брекзиту. "Это плохая сделка для страны. Это результат полного провала переговоров, который означает для нас худший из возможных вариантов", - говорится в заявлении Корбина.

По мнению лидера лейбористов, соглашение по Брекзиту не позволит Великобритании полноценно решать вопросы, связанные с ее будущим, и подвергнет риску занятость и уровень жизни в стране. "Поэтому Лейбористская партия будет голосовать в парламенте против этой сделки", - говорится в заявлении. В то же время Корбин пообещал, что его партия "будет работать с другими, чтобы не допустить варианта, при котором не будет никакой сделки", и что лейбористы представят альтернативный план "разумного соглашения".

Юнкер призвал британский парламент поддержать сделку по Брекзиту

Однако глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предупредил, что те, кто отклонит уже подписанное соглашение, будут сильно разочарованы. Он подчеркнул, что сделка по Брекзиту является лучшим из возможных вариантов как для Великобритании, так и для всей Европы. После завершения саммита в воскресенье он призвал британский парламент одобрить подписанную 27 странами ЕС сделку. "Те, кто думают, что, отклонив соглашение, они смогут добиться лучшего, будут разочарованы в считанные секунды", - уверен Юнкер.