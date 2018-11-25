В авиакатастрофе в Зимбабве погибли два директора крупных финских компаний

Вчера вечером стало известно, что среди финских жертв авиакатастрофы, произошедшей в пятницу в Зимбабве, были два директора финских биржевых компаний, передает Yle.
МИД Финляндии в субботу подтвердил, что при авиакатастрофе погибло четыре граждан Финляндии. Среди них были директор по биоперегонке лесопромышленного концерна Хейкки Ваппула, 51 год, и исполнительный директор компании Lassila & Tikanoja Пекка Оянпяя, 52 года.
Кроме финнов при крушении погиб пилот самолета.
Причина аварии пока неизвестна. По сообщению полиции Зимбабве, нет оснований подозревать, что с аварией связано преступление.
По словам директора Центра по расследованию происшествий OTKES Вели-Пекки Нурмела, центр пока ждет дополнительной информации о крушении самолета. По словам Нурмела, OTKES обратился к властям Зимбабве с просьбой получить информацию, но ответа пока не получал. Финские власти готовы при необходимости оказать помощь при расследовании несчастного случая.