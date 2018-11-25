В авиакатастрофе в Зимбабве погибли два директора крупных финских компаний

МИД Финляндии в субботу подтвердил, что при авиакатастрофе погибло четыре граждан Финляндии. Среди них были директор по биоперегонке лесопромышленного концерна Хейкки Ваппула, 51 год, и исполнительный директор компании Lassila & Tikanoja Пекка Оянпяя, 52 года.

Кроме финнов при крушении погиб пилот самолета.

Причина аварии пока неизвестна. По сообщению полиции Зимбабве, нет оснований подозревать, что с аварией связано преступление.