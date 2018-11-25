Учения спасателей приняли неожиданный оборот

Добровольцы из Тойла и инструкторы Департамента полиции и погранохраны (PPA) прервали учения и оказали реальную помощь сбившейся с курса и севшей на мель яхте с шведским флагом, на борту которой находилось четыре человека. Яхте помогли, медицинская помощь никому не понадобилась.

В Тойла под руководством инструкторов PPA проходил дополнительный учебный день, посвященный спасению на море. Дополнительное обучение добровольцы, специализирующиеся на спасении на море, должны пройти за три года, чтобы освежить свои знания, ознакомиться с новой техникой и продлить срок действия свидетельства спасателя на воде.