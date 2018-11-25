График: смотрите, почему обвалились цены на нефть

Все указывает на то, что причиной падения цен на нефть стали США, которые стали мировым лидером по добыче нефти.

Этим летом США обогнали по добыче нефти Саудовскую Аравию и Россию. Последний раз США были лидерами по добыче нефти в 1973 году. По данным фирмы Wood Mackenzie, в сентябре в США производили 11,65 млн баррелей нефти в сутки и столько же - в октябре. В Саудовской Аравии произвели 11 миллионов баррелей и в России - 11,4 миллионов.

"С тех пор мир разделили на ОПЕК и не-ОПЕК. Теперь в мире три самых больших", сказал вице-президент исследовательской компании IHS Markit Дэниел Ергин.