Скандал с аргентинскими наркотиками и посольством РФ: найдена связь с Латвией

В марте СМИ сообщили, что посольство России в Аргентине и его дипломатическая почта использовались, чтобы транспортировать наркотики. Российские службы и МИД отрицали, что с этим связаны дипломаты. Совсем наоборот - произошедшее было преподнесено как удачная операция, в рамках которой была ликвидирована преступная сеть.
Но произошедшее открыло несколько интересных деталей, связанных с Латвией, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3. В самолете, который неудачно перевозил груз наркотиков в Аргентину, находились несколько человек из Латвии. Расследуя рассказ дальше, передача вышла на следы фирмы, которая, используя границу Латвии, из Германии в Россию перевозила якобы дипломатическую почту. Но на самом деле это были драгоценности, часы и другие товары класса люкс. В двух случаях перевозчики из Латвии были судимы за вывоз неразрешенных товаров.
Скандал с наркотиками в Аргентине, в который оказалось вовлечено посольство России, начался два года назад. В лагере дипломатической школы были спрятаны 12 чемоданов с почти 400 килограммами кокаина. Его стоимость на черном рынке составляет 50-70 млн долларов. Российские СМИ при этом сообщили, что произошла удачная и отлично спланированная спецоперация. В чемоданах вместо кокаина была насыпана мука и были спрятаны датчики, чтобы их можно было отследить.
Возможно, совпадение, но в момент, когда началась операция в Аргентине, в Москве в своей квартире при туманных обстоятельствах был убит сотрудник российского МИДа Петр Польшиков, который отвечал за связи с латиноамериканскими странами.
Главным организатором перевозки наркотиков был назван некий Андрей Ковальчук. Журналистам удалось найти только две его фотографии. Встречаясь с людьми, Ковальчук выдавал себя за представителя посольства РФ в Германии.
Некий предприниматель из Германии, торгующий сигаретами и коньяком, утверждал, что Ковальчук ему обещал выгодные сделки в случае использования своих контактов в мире.
Посольство России в Германии от Ковальчука открестилось. Неофициально известно, что он был связан со структурами внешней разведки РФ.
Журналисты из российского издания "Настоящее время" вычислили, как Ковальчук пытался перевозить наркотики. Он арендовал частный самолет, который в октябре прошлого года три дня совершал полеты между несколькими континентами - сначала из Италии в Бразилию, затем сел в Аргентине.
Когда чемоданы с кокаином в самолет доставить не удалось, он вернулся в Бразилию, посетил Марокко и в конце концов сел в Риге.
В самолете находились трое жителей Латвии. Гатис Лужа, который перелет запечатлел и опубликовал в соцсетях, а также Андрей Островскис 1959 и Владимир Андреев 1969 г.р.
Но самолет и три жителя Латвии - не единственная связь, которая объединяет автора схемы с наркотиками Ковальчука с Латвией. В распоряжении Neka personīga имеются два судебных материала из Латвии и один из России. Во всех них фигурирует зарегистрированное в Германии предприятие Irgotrade. Он приндалежит сестре Ковальчука Ирине Кузменко. Юридический адрес Irgotrade - пригород Берлина.
Пять лет назад Рижский административный суд рассмотрел два дела. Оба связаны с одним событием - 10 августа 2011 года в 21:25 на территории КПП "Терехово" по направлению из Латвии в Россию выехали два микроавтобуса. Машины из Берлина направлялись в Москву. Обе опечатаны посольством в Германии. В документах сказано - личные вещи дипломата.
Таможенники начали проверку. Открылось, что перевозили лекарства - капсулы, таблетки и ампулы, зубные импланты, автомобильные детали, одежды, драгоценности, сумки, косметику, аксессуары и запчасти от мотоциклов, мужские и женские ручные часы. Груз был задержан. В деле одного шофера суд постановил товар конфисковать, а перевозчиков наказать штрафом в размере 350 евро.
Однако адвокату второго шофера удалось доказать, что ответственным за груз был напарник водителя. Суд дело закрыл и позволил отдать вещи перевозчику.
При этом судья выразила удивление непонятными действиями следователей. Они по одному событию с участием двух машин начали два дела. Если бы дело было одно, это было бы уже организованная группа, за что можно наказать строже. Более того, таможня не начала уголовное дело, а только административное. Уже нельзя и выяснить, какова была стоимость товаров.
Служба госдоходов от комментариев отказывается. О конкретных лицах они говорить не хотят. СГД не смогла сказать, как часто и в каких объемах границу Латвии пересекают дипломатические грузы, оформленные посольством России. Эту информацию защищает Венская конвенция, таможня дипломатическую почту не досматривает.
Однако, как показывает одно судебное решение в России, фирма, принадлежащая сестре вовлеченного в скандал с аргентинскими наркотиками предпринимателя, продолжает перевозку грузов через границу Латвии, используя дипломатическое прикрытие.
Через два года после задержания на латвийской стороне, в 2013 году два грузовых микроавтобуса Volkswagen через "Терехово" въехали в Россию и пересекли КПП "Бурачки".
После проверки оба авто продолжили путь, но их остановили сотрудники ФСБ. Оказалось, что в грузе - компьютеры, обувь, автозапчасти, бытовые товары и 2016 килограммов драгоценностей. Груз весом 3,7 тонн был задержан. Единственной, кого по этому делу наказали, стала сотрудница российской таможни Елена Фомина. Ей запретили в дальнейшем работать на таможне. Но товар вернули перевозчику.
Следствие открыло, что груз был оформлен по заказу российского дипломата Сергей Седухина. Он отрицал как связь с грузом, так и факт, что выдал перевозчику копию своего паспорта. В свое время Седухин занимал пост третьего секретаря посольства в Германии. Сейчас он переведен в посольство в Белоруссии.
Полиция безопасности и Бюро по защите Сатверсме от комментариев в связи с делом о наркотиках отказываются.