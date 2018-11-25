Скандал с аргентинскими наркотиками и посольством РФ: найдена связь с Латвией

Но произошедшее открыло несколько интересных деталей, связанных с Латвией, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3. В самолете, который неудачно перевозил груз наркотиков в Аргентину, находились несколько человек из Латвии. Расследуя рассказ дальше, передача вышла на следы фирмы, которая, используя границу Латвии, из Германии в Россию перевозила якобы дипломатическую почту. Но на самом деле это были драгоценности, часы и другие товары класса люкс. В двух случаях перевозчики из Латвии были судимы за вывоз неразрешенных товаров.

Скандал с наркотиками в Аргентине, в который оказалось вовлечено посольство России, начался два года назад. В лагере дипломатической школы были спрятаны 12 чемоданов с почти 400 килограммами кокаина. Его стоимость на черном рынке составляет 50-70 млн долларов. Российские СМИ при этом сообщили, что произошла удачная и отлично спланированная спецоперация. В чемоданах вместо кокаина была насыпана мука и были спрятаны датчики, чтобы их можно было отследить.

Возможно, совпадение, но в момент, когда началась операция в Аргентине, в Москве в своей квартире при туманных обстоятельствах был убит сотрудник российского МИДа Петр Польшиков, который отвечал за связи с латиноамериканскими странами.

Главным организатором перевозки наркотиков был назван некий Андрей Ковальчук. Журналистам удалось найти только две его фотографии. Встречаясь с людьми, Ковальчук выдавал себя за представителя посольства РФ в Германии.

Некий предприниматель из Германии, торгующий сигаретами и коньяком, утверждал, что Ковальчук ему обещал выгодные сделки в случае использования своих контактов в мире.

Посольство России в Германии от Ковальчука открестилось. Неофициально известно, что он был связан со структурами внешней разведки РФ.

Журналисты из российского издания "Настоящее время" вычислили, как Ковальчук пытался перевозить наркотики. Он арендовал частный самолет, который в октябре прошлого года три дня совершал полеты между несколькими континентами - сначала из Италии в Бразилию, затем сел в Аргентине.

Когда чемоданы с кокаином в самолет доставить не удалось, он вернулся в Бразилию, посетил Марокко и в конце концов сел в Риге.

В самолете находились трое жителей Латвии. Гатис Лужа, который перелет запечатлел и опубликовал в соцсетях, а также Андрей Островскис 1959 и Владимир Андреев 1969 г.р.

Но самолет и три жителя Латвии - не единственная связь, которая объединяет автора схемы с наркотиками Ковальчука с Латвией. В распоряжении Neka personīga имеются два судебных материала из Латвии и один из России. Во всех них фигурирует зарегистрированное в Германии предприятие Irgotrade. Он приндалежит сестре Ковальчука Ирине Кузменко. Юридический адрес Irgotrade - пригород Берлина.