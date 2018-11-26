Миксер: речь идет об агрессии в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины
26 ноября 2018, 7:10
Эстония осуждает поведение России в отношении украинских судов в Керченском проливе — об этом написал министр иностранных дел Свен Миксер.
«Эстония осуждает атаку российской стороны против военных кораблей Украины в Керченском проливе и призывает Россию немедленно прекратить атаки, освободить украинские корабли и позволить им беспрепятственно двигаться в порты Украины», - передала газета Postimees слова Миксера.
«Речь идет о сознательной эскалации напряженности с российской стороны, грубом нарушении международного права и агрессии в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины», - добавил глава МИД Эстонии.