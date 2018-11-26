Миксер: речь идет об агрессии в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины

«Эстония осуждает атаку российской стороны против военных кораблей Украины в Керченском проливе и призывает Россию немедленно прекратить атаки, освободить украинские корабли и позволить им беспрепятственно двигаться в порты Украины», - передала газета Postimees слова Миксера.