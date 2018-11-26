Пн, 26.11.2018
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Миксер: речь идет об агрессии в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины

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Свен Миксер.

ФОТО: EERO VABAMÄGI/EESTI MEEDIA/SCANPIX

Эстония осуждает поведение России в отношении украинских судов в Керченском проливе — об этом написал министр иностранных дел Свен Миксер.

«Эстония осуждает атаку российской стороны против военных кораблей Украины в Керченском проливе и призывает Россию немедленно прекратить атаки, освободить украинские корабли и позволить им беспрепятственно двигаться в порты Украины», - передала газета Postimees слова Миксера.

«Речь идет о сознательной эскалации напряженности с российской стороны, грубом нарушении международного права и агрессии в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины», - добавил глава МИД Эстонии.

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