В понедельник на дорогах Эстонии местами введены временные ограничения

В понедельник на нескольких отрезках дорог в Эстонии проводятся работы, в связи с чем местами изменена организация движения и снижена скорость.
Об этом сообщил центр управления движением.
По его данным, на 127-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в Пыльтсамаа на протяжении 300 метров ведется прокладка коммуникационных сетей.
В Валгаском уезде на шоссе Татра-Отепя-Сангасте в районе деревни Нюпли на 29,5-м километре в связи с ремонтом мачты ЛЭП снижена скорость движения. Работы ведутся рядом с дорогой.
На 31,4-м километре шоссе Имавере-Вильянди — Каркси-Нуйя в Вильяндиском уезде в деревне Мудисте, а также на 0,8-м километре шоссе Вильянди-Рынгу в поселке Вийратси устанавливают дорожные знаки. В зоне проведения работ введено ограничение скорости движения.