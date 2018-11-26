В понедельник на дорогах Эстонии местами введены временные ограничения

Об этом сообщил центр управления движением.

По его данным, на 127-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в Пыльтсамаа на протяжении 300 метров ведется прокладка коммуникационных сетей.

В Валгаском уезде на шоссе Татра-Отепя-Сангасте в районе деревни Нюпли на 29,5-м километре в связи с ремонтом мачты ЛЭП снижена скорость движения. Работы ведутся рядом с дорогой.