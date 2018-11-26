Пн, 26.11.2018
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  • В понедельник на дорогах Эстонии местами введены временные ограничения

В понедельник на дорогах Эстонии местами введены временные ограничения

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Дорога. Иллюстративное фото.

ФОТО: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

В понедельник на нескольких отрезках дорог в Эстонии проводятся работы, в связи с чем местами изменена организация движения и снижена скорость.

Об этом сообщил центр управления движением.

По его данным, на 127-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в Пыльтсамаа на протяжении 300 метров ведется прокладка коммуникационных сетей.

В Валгаском уезде на шоссе Татра-Отепя-Сангасте в районе деревни Нюпли на 29,5-м километре в связи с ремонтом мачты ЛЭП снижена скорость движения. Работы ведутся рядом с дорогой.

На 31,4-м километре шоссе Имавере-Вильянди — Каркси-Нуйя в Вильяндиском уезде в деревне Мудисте, а также на 0,8-м километре шоссе Вильянди-Рынгу в поселке Вийратси устанавливают дорожные знаки. В зоне проведения работ введено ограничение скорости движения.

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