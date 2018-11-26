Катри Райк может возглавить МВД уже сегодня

Представленная на пост министра внутренних дел вместо уходящего в отставку Андреса Анвельта Катри Райк может вступить в должность уже сегодня.
Как ранее сообщила пресс-служба правительства, в понедельник утром премьер-министр Юри Ратас отправится в резиденцию главы государства Керсти Кальюлайд с заявлением Андреса Анвельта об отставке и с кандидатом в новые министры.
В понедельник утром состоится пленарное заседание Рийгикогу, поэтому Райк сможет сразу принести присягу и вступить в должность. Таким образом, после 11 часов утра в понедельник у Эстонии будет уже новый министр внутренних дел.
Андрес Анвельт во вторник на прошлой неделе сообщил о своем уходе в отставку в связи с проблемами со здоровьем. Правление Социал-демократической партии утвердило кандидатуру Катри Райк на пост министра в минувший четверг.