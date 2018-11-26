Евгению Медведеву затравили после неудачных выступлений

«У меня волосы встают дыбом от того, что я читаю. Просто накинулись, как на живое мясо. Что люди могут знать об этом? Отчего уходят, расстаются с тренером, отчего уезжают… Такая идет травля в ее сторону, самая настоящая... И уж прямо наши журналисты настолько осведомленные, уж так они знают технику, так они знают ее взгляд», — заявила Тарасова.

По словам тренера, критика прессы неоправдана. «Пишут , что взгляд у нее такой злой. Да чтоб они провалились на месте! Откуда у нее злой взгляд? У нее взгляд, к сожалению, растерянный», — отметила она.

24 ноября Медведева впервые в карьере не попала в финал Гран-при. Фигуристка заняла четвертое место на этапе во Франции.

После соревнований россиянка высказалась о негативе, исходящем от болельщиков. По словам Медведевой, она не понимает, за что ее называют предательницей и ненавидят в соцсетях.

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила, что не понимает негативное отношение некоторых болельщиков к себе.

"Знаете, любовь и ненависть – это правило жизни. Это правило любви, когда параллельно с романтическими отношениями идет ненависть. Но, извините, мы со всеми людьми в романтических отношениях не состоим. Я никогда на это не реагировала, и я первый раз в жизни об этом говорю. Не знаю, правильно ли я это делаю, или неправильно.

Я не понимаю, откуда, к примеру, такой типичный случай: взрослый мужчина, которому за сорок лет, у которого двое детей, жена. Он работает, не знаю там, менеджером. Человек говорит мне, что я предательница и что он меня ненавидит. И это все копится, и именно поэтому, дорогие мои друзья, меня в соцсетях нет.