Евгению Медведеву затравили после неудачных выступлений

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова обвинила прессу в травле фигуристки Евгении Медведевой.
«У меня волосы встают дыбом от того, что я читаю. Просто накинулись, как на живое мясо. Что люди могут знать об этом? Отчего уходят, расстаются с тренером, отчего уезжают… Такая идет травля в ее сторону, самая настоящая... И уж прямо наши журналисты настолько осведомленные, уж так они знают технику, так они знают ее взгляд», — заявила Тарасова.
По словам тренера, критика прессы неоправдана. «Пишут , что взгляд у нее такой злой. Да чтоб они провалились на месте! Откуда у нее злой взгляд? У нее взгляд, к сожалению, растерянный», — отметила она.
24 ноября Медведева впервые в карьере не попала в финал Гран-при. Фигуристка заняла четвертое место на этапе во Франции.
После соревнований россиянка высказалась о негативе, исходящем от болельщиков. По словам Медведевой, она не понимает, за что ее называют предательницей и ненавидят в соцсетях.
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила, что не понимает негативное отношение некоторых болельщиков к себе.
"Знаете, любовь и ненависть – это правило жизни. Это правило любви, когда параллельно с романтическими отношениями идет ненависть. Но, извините, мы со всеми людьми в романтических отношениях не состоим. Я никогда на это не реагировала, и я первый раз в жизни об этом говорю. Не знаю, правильно ли я это делаю, или неправильно.
Я не понимаю, откуда, к примеру, такой типичный случай: взрослый мужчина, которому за сорок лет, у которого двое детей, жена. Он работает, не знаю там, менеджером. Человек говорит мне, что я предательница и что он меня ненавидит. И это все копится, и именно поэтому, дорогие мои друзья, меня в соцсетях нет.
Вы называете таких людей болельщиками? Ничего себе. Это меня не расстраивает, но в общем и целом, когда ты понимаешь, что люди разбились на два лагеря, то это не очень. Но я все равно очень чувствую поддержку тех людей, которые сидели на трибунах и кричали мне слова поддержки. Все-таки на каждую какашку найдется хороший добрый человек, который поднимет настроение, – рассказала Медведева.