Капитан "Реала" нарушил антидопинговые правила

Der Spiegel опубликовал часть отчета, представленного офицером допинг-контроля матча «Малага» – «Реал», который испанский защитник полностью отыграл.

«Спортсмен Серхио Рамос спросил меня, может ли он принять душ перед сдачей мочи, пока его команда ждала возвращения в Мадрид. Я сказал ему, что правила AEPSAD запрещают это.

Спортсмен выразил свое несогласие вместе с командой врачей «Реала». Они сказали мне, что игроками «Реала» позволено в одиночку принимать душ не только после матчей под эгидой УЕФА, но даже после игр Ла Лиги.

Я ответил, что не знаю, и даже если бы это было так, то не верю и не могу позволить ему принять душ.

Игрок проигнорировал мои предупреждения и принял душ в моем присутствии в комнате допинг-контроля стадиона «Малаги».

Я сообщил ему, что это будет отражено в соответствующем докладе, но он не придавал этому значения», – сказано в отчете.

В документе также упоминается, что, согласно статье 77.2 постановления, прямо указывается, что «в случае сбора образцов мочи должностное лицо, сопровождающее спортсмена, должно запрещать ему принимать душ или купаться».

Рамос вчера выступил с официальным заявлением по поводу заявлений о нарушении им антидопинговых правил, где упомянул ситуацию после матча с «Малагой»: «Малага, апрель 2018 года. По завершении матча меня попросили пройти допинг-тест.