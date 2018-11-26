Юри Ратас осудил действия России в Керченском проливе

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в понедельник утром осудил действия вооруженных сил России в Керченском проливе, где накануне российские военные корабли атаковали и захватили три украинских корабля.
«Произошедшее в Керченском проливе является серьезным нарушением международного права. Я осуждаю действия России по захвату украинских военных кораблей, блокированию Керченского пролива и агрессии против Украины. Я поддерживаю призывы со стороны Европейского Союза и НАТО по снижению эскалации напряженности, чтобы избежать дальнейшего развития конфликта», - сообщил Ратас в социальных сетях.
Действия России в воскресенье поздно вечером осудил и министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер.
В понедельник Совет безопасности ООН проведет внеочередное заседание, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию в украинско-российских отношениях.
Парламент Украины в понедельник на внеочередном заседании обсудит вопрос о введении военного положения в стране.