Юри Ратас осудил действия России в Керченском проливе

«Произошедшее в Керченском проливе является серьезным нарушением международного права. Я осуждаю действия России по захвату украинских военных кораблей, блокированию Керченского пролива и агрессии против Украины. Я поддерживаю призывы со стороны Европейского Союза и НАТО по снижению эскалации напряженности, чтобы избежать дальнейшего развития конфликта», - сообщил Ратас в социальных сетях.