Пн, 26.11.2018
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Юри Ратас осудил действия России в Керченском проливе

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Юри Ратас.

ФОТО: Konstantin Sednev / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в понедельник утром осудил действия вооруженных сил России в Керченском проливе, где накануне российские военные корабли атаковали и захватили три украинских корабля.

«Произошедшее в Керченском проливе является серьезным нарушением международного права. Я осуждаю действия России по захвату украинских военных кораблей, блокированию Керченского пролива и агрессии против Украины. Я поддерживаю призывы со стороны Европейского Союза и НАТО по снижению эскалации напряженности, чтобы избежать дальнейшего развития конфликта», - сообщил Ратас в социальных сетях.

Действия России в воскресенье поздно вечером осудил и министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер.

В понедельник Совет безопасности ООН проведет внеочередное заседание, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию в украинско-российских отношениях.

Парламент Украины в понедельник на внеочередном заседании обсудит вопрос о введении военного положения в стране.

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