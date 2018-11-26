В двух ДТП пострадали четыре ребенка

Об этом сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

В 11.07 в воскресенье поступило сообщение об аварии на 62 километре шоссе Харью-Ристи — Ригулди — Вынткюла в Ляэнемаа, где из-за поломки тормозной системы на обочине остановился грузовик с прицепом Mercedes-Benz R320CDI, которым управлял 65-летний водитель. Попутчик водителя, 13-летний мальчик вышел из кабины и решил пройти между грузовиком и прицепом, но в этот момент грузовик сдвинулся с места. Подросток попал под колеса прицепа. Пострадавшего доставили в больницу Ляэнеского уезда для проверки состояния здоровья.