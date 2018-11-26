Пн, 26.11.2018
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Рийгикогу увеличил срок давности по возмещению ущерба до 20 лет

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Деньги.

ФОТО: Toomas Huik

Депутаты парламента Эстонии приняли поправки к ряду законов, увеличивающих срок исполнения требований за нанесенный в результате противоправных действий ущерб с 10 до 20 лет.

В настоящий момент срок истечения всех признанных исполнительным документом требований гражданского права составляет десять лет, пишет rus.err.ee.

Новые законодательные поправки, принятые Рийгикогу, устанавливают, что срок требований по ущербу, нанесенному в результате противоправной деятельности, а также требований, выставленных на основании гражданского иска в рамках уголовного производства, будет составлять 20 лет. Например, если в судебном решении в пользу жертвы изымается компенсация за нанесение физических повреждений, то в будущем срок истечения такого требования будет составлять 20 лет.

Срок истечения других требований гражданского права, например, требования об оплате стоимости покупки на основании договора купли-продажи или требования о выплате кредита на основании договора о кредите, по-прежнему составит десять лет.

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