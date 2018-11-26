Рийгикогу увеличил срок давности по возмещению ущерба до 20 лет

Новые законодательные поправки, принятые Рийгикогу, устанавливают, что срок требований по ущербу, нанесенному в результате противоправной деятельности, а также требований, выставленных на основании гражданского иска в рамках уголовного производства, будет составлять 20 лет. Например, если в судебном решении в пользу жертвы изымается компенсация за нанесение физических повреждений, то в будущем срок истечения такого требования будет составлять 20 лет.