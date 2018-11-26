Пн, 26.11.2018
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Президент лыжного союза Эстонии: трудно помогать тем, кто занимает 60-е места

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Team Haanja

ФОТО: Team Haanja

По словам президента федерации лыжного спорта Эстонии Андреаса Лаане, тяжело помогать тем спортсменам, которые не занимают мест выше седьмого десятка.

"Мне не особо нравится говорить о деньгах, но сделали предложение команде "Хаанья", которое было, скажем так в десятках тысячах евро, но консенсуса не достигли" - так ответил Лаане ETV spordiuudised на вопрос: в какой мере федерация помогает профессиональной лыжной коанде из Эстонии.

"Думаю, что было, то было. В свое время помогли им достаточно. И сейчас помогаем, как можем. Но это трудно делать, если лучшие спортсмены команды не занмают места выше 60-го."- сказал Лаане.

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