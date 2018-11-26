Исследование: большинство граждан Эстонии против участия в Соглашении ООН по миграции

На предложенный социологами фирмы Turu-uuringute AS вопрос «Должна ли, по Вашему мнению, Эстония присоединиться к рамочному Соглашению ООН по миграции?», 26% респондентов ответили «да» или «скорее да», 56% дали ответ «скорее нет» или «нет» и 18% не составили своего мнения о данной теме.

Об этом сообщили в Институте общественного мнения, отметив, что с точки зрения партийных предпочтений больше всего прямых сторонников соглашения оказалось среди избирателей Социал-демократической партии (СДПЭ) — 58%. Из числа избирателей Партии реформ за присоединение Эстонии к соглашению высказались 42% и против 41% опрошенных.

Из числа избирателей Центристской партии в пользу соглашения высказались 27% и против 56% опрошенных. Среди сторонников партии EKRE за участие Эстонии в соглашении высказались 5% и против — 89%. Избиратели партии Isamaa высказались в основном против соглашения — 62%, за него было только 25%. Против было и большинство сторонников новой партии Eesti 200 — 40%, за участие Эстонии в соглашении высказались 37% респондентов.

Фирма Turu-uuringute AS провела опрос по теме Соглашения ООН в период с 20 по 25 ноября, в интернете на вопросы анкеты ответила одна тысяча граждан в возрасте от 18 лет и старше.

26 ноября в 11 часов утра парламент Эстонии соберется на дополнительное заседание в зале заседаний замка Тоомпеа.

На повестке дня заседания – первое чтение проекта заявления Рийгикогу «О Глобальном договоре ООН о миграции» (758 AE), инициированного 39 членами Рийгикогу.

Авторы заявления считают, что наряду с законотворчеством обязанностью избранных народом депутатов является также обсуждение и принятие решений по важным для общества вопросам. Поскольку глобальный рамочный миграционный договор ООН не подлежит ратификации Рийгикогу, то для принятия позиции больше всего подходит форма заявления Рийгикогу.

В то же время, решение по данной теме должно принять все же правительство, решила на прошлой неделе комиссия парламента по иностранным делам.

В минувший четверг пресс-секретарь президента оставил открытым вопрос о том, отправится ли Керсти Кальюлайд на саммит в Марракеше для одобрения миграционного соглашения ООН, хотя в среду вновь подтвердилось, что правительство не будет занимать по этому вопросу позицию.

«Пусть Рийгикогу спокойно обсудит этот вопрос, посмотрим, к чему придет обсуждение и каким будет решение», - сказал советник президента по прессе Таави Линнамяэ.

В прошлую среду премьер-министр Юри Ратас в телевизионной передаче «Первая студия» на ERR сообщил, что правительство не станет принимать решение по вопросу о поддержке Эстонией рамочного соглашения ООН по миграции.