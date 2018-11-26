В промзоне Кохтла-Ярве может появиться производство стоимостью 20 миллионов евро

Это уже вторая сделка с промпарком Кохтла-Ярве. Первая была заключена непосредственно после того, как в январе 2018 года по завершении была торжественно открыта инфраструктура.

С предприятием, которое намерено запустить новое производство на сумму в 20 миллионов евро, первая встреча состоялась 25 июля, а к середине ноября уже достигли соглашения о продаже участка. Это зарубежное предприятие.

Директор фонда «Развитие промзон Ида-Вирумаа» Теэт Куусмик сказал, что пока не время говорить о сроках строительства и о создании рабочих мест на предприятии, но он надеется, что первые строительные работы в Кохтла-Ярве начнутся уже в 2019 году.

Наряду с двумя проданными еще четыре участка в Кохтла-Ярве забронированы. «Интерес к этому промпарку имеется», - заверяет Куусмик.

Если Йыхвиский парк логистики и бизнеса ждал своей первой стройки несколько лет, то в Кохтла-Ярве была завершена инфраструктура и началась активная продажа участков только в январе. Строительство инфраструктуры на территории площадью 80 га, где всего 31 земельный участок, обошлось в 1,3 миллиона евро.

В конце 2018 года или в начале следующего начнется обустройство инфраструктуры и в Кивиыли, где объем меньше, чем у пяти других промпарков. В Кивиыли семь участков, в то время как в двух парках Нарвы - Кадастику и Кулгу - их 75. В промпарке Кадастику, первым вошедшим в строй, свободны еще только четыре участка.