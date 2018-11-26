Исследование: каждый пятый работник выполняет сверхурочную работу бесплатно

Сверхурочные часы – как оплачиваемые, так и неоплачиваемые – бывают почти у каждого второго работника.

«Последнее исследование, в которое внесли свой вклад более 4000 работников, показывает, что почти у половины (45%) работников Эстонии сверхурочные являются распространенной частью работы, - сказал менеджер по коммуникации в регионе Балтии крупнейшего в Эстонии портала поиска работы Хенри Аувяэрт. - Более чем каждый пятый работник (21%, в прошлом году 22%) не получает доплату за сверхурочную работу, лишь 24% работников получают доплату за сверхурочные (в прошлом году 26%)».

Хенри Аувяэрт добавил, что больше всего сверхурочных бывает у руководителей – более половины (56%) руководителей считают, что в последнее время выполняли много сверхурочной работы. «К сожалению, сверхурочная работа эстонских руководителей выполняется за счет удовлетворенности работников – проведенное недавно исследование показало, что качеством руководства не удовлетворены две трети работников, - сказал Хенри Аувяэрт. - Создается ощущение, что руководители настолько перегружены микроуправлением, что им не хватает времени на удержание работников».

Сверхурочная работа больше всего распространена в строительстве, транспортно-логистическом секторе и инфотехнологии. Меньше всего сверхурочных выполняли работники сфер ассистирования и финансов.

Молодые смело требуют доплату за сверхурочные

«31% молодых работников получали доплату за сверхурочные, что может быть обусловлено характером выполняемой работы. Многие молодые работники начинают свой трудовой путь на должностях, где существует почасовая оплата, поэтому намного легче учитывать сверхурочные, - считает Хенри Аувяэрт. - Сверхурочная работа распространена почти во всех возрастных группах, однако меньше всего сверхурочных выполняют работники в возрасте 36-45 лет, среди которых 40% ответивших, что работали сверхурочно».

Оплата сверхурочных больше всего распространена в промышленности, транспортно-логистическом секторе, сфере инфотехнологии и обслуживании клиентов.