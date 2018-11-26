Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Кипр за 20 евро!
26 ноября 2018, 9:45
Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee, hetked.ee и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна на Кипр начиная с 20 евро
Туда-обратно из Таллинна на Мальту начиная с 30 евро
Туда-обратно из Таллинна в Сеул начиная с 424 евро
Туда-обратно из Таллинна в Гану начиная с 464 евро
Туда-обратно из Таллинна в Колумбию начиная с 543 евро
Туда-обратно из Таллинна в Гватемалу начиная с 551 евро
Туда-обратно из Таллинна на Барбадос начиная с 552 евро
Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 46 евро
Туда-обратно из Риги в Жирону начиная с 20 евро
Туда-обратно из Осло или Стокгольм в города США начиная со 192 евро