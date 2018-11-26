Пн, 26.11.2018
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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Кипр за 20 евро!

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Кипр.

ФОТО: Alexander Ludwig / PantherMedia / Scanpix

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee, hetked.ee и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна на Кипр начиная с 20 евро

Туда-обратно из Таллинна на Мальту начиная с 30 евро

Туда-обратно из Таллинна в Сеул начиная с 424 евро

Туда-обратно из Таллинна в Гану начиная с 464 евро

Туда-обратно из Таллинна в Колумбию начиная с 543 евро

Туда-обратно из Таллинна в Гватемалу начиная с 551 евро

Туда-обратно из Таллинна на Барбадос начиная с 552 евро

Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 46 евро

Туда-обратно из Риги в Жирону начиная с 20 евро

Туда-обратно из Осло или Стокгольм в города США начиная со 192 евро

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