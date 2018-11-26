Матч века обернулся хаосом века

Все началось с того, что на подъезде к стадиону "Ривера" автобус "Боки" атаковали сумасшедшие фанаты "Ривера". Побили стекла, ранения получили по крайней мере два игрока "Боки Хуниорс". Оперативно прибывшая полиция не стала разбираться кто прав, а кто виноват: в газовой атаке полицейских пострадали те игроки "Боки", которых не успели покалечить фанаты "Ривера".

Игроки обеих команд в таких условиях отказались выходить на поле. Их уговаривали начать встречу высшие чины КОМНЕБОЛ и УЕФА, однако футболисты заявили решительное нет, и игру, которую до последнего надеялись провести, все-таки перенесли. На неопределенное время.

В данной ситуации по-джентльменски повел себя президент "Ривера", Родольфо Д’Онофрио. Как передает championat.com, он отказался получать Кубок из-за отказа "Боки" выйти на поле и заявил, что на перенесенной встрече обязательно должны присутствовать болельщики обеих команд.

В субботу матч несколько раз откладывали, но в итоге перенесли лишь на день. Разъяренные болельщики «Ривер Плейт» атаковали подтрибунные помещения и полицию. Не менее разгневанные болельщики «Боки Хуниорс» настаивали, что одни сутки – это слишком мало. Аналогичная мысль в итоге пришла и в голову чиновникам КОНМЕБОЛ: в воскресенье матч вновь не состоялся и новая дата его проведения неизвестна. Представители федерации намерены как минимум провести встречи с президентами обоих клубов, а уже после этого принимать решения.

«Равные условия, которых требовала «Бока», сейчас нельзя гарантировать. Я пока не знаю, когда и где будет сыграна ответная встреча. Всё это не имеет никакого отношения к футболу. Мы не хотели ничего подобного. Это не та Аргентина, которую мы любим. Люди, которые виноваты во всем произошедшем, не относятся к большинству болельщиков в стране. У нас появилось время исправиться и показать всему миру, что мы можем организовать всё хорошо», – сказал президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес.