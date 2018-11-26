Авиаэксперт: airBaltic разрушает Nordica

Кукемельк заметил в передаче радио Äripäev “Глобальный взгляд”, что понятия людей об авиации существенно изменились. Если когда-то на линии Таллинн – Хельсинки откупоривали шампанское, а горячее питание на борту было само собой разумеющимся, авиакомпании предлагают теперь более аскетичные условия: места для ног стало меньше, а о напитках и закусках иной раз остается только мечтать. Полет больше не является столь эксклюзивным, как раньше.