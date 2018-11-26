Юри Луйк: в связи с конфликтом в Керчи ЕС должен ввести новые санкции против России

Министр обороны Луйк отметил, что в случае с военным конфликтом в Керченском проливе и в Азовском море речь идет об очередном акте агрессии России в отношении Украины. Для его разрешения международная общественность должна незамедлительно предпринять решительные шаги, передала в понедельник пресс-служба Министерства обороны Эстонии.

По оценке Луйка, ситуация опасная, полномасштабный военный конфликт в этом регионе может разгореться в любой миг. По этой причине ЕС должен ввести в отношении России дополнительные санкции и в регион следует направить международных наблюдателей, передала пресс-служба министерства.

Как отмечается в пресс-релизе, Россия уже с момента открытия незаконно построенного Керченского моста препятствовала движению коммерческих судов к украинским портам Мариуполю и Бердянску, а теперь российская сторона перешла и к полномасштабной морской блокаде. Атаке подверглись также украинские военные корабли. В обоих случаях речь идет об актах агрессии.