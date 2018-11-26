Юри Луйк: в связи с конфликтом в Керчи ЕС должен ввести новые санкции против России

Европейский союз в связи с атакой российских вооруженных сил на военные корабли Украины в Керченском проливе должен ввести дополнительные санкции в отношении России, а в район конфликта направить международных наблюдателей, считает министр обороны Юри Луйк.
Министр обороны Луйк отметил, что в случае с военным конфликтом в Керченском проливе и в Азовском море речь идет об очередном акте агрессии России в отношении Украины. Для его разрешения международная общественность должна незамедлительно предпринять решительные шаги, передала в понедельник пресс-служба Министерства обороны Эстонии.
По оценке Луйка, ситуация опасная, полномасштабный военный конфликт в этом регионе может разгореться в любой миг. По этой причине ЕС должен ввести в отношении России дополнительные санкции и в регион следует направить международных наблюдателей, передала пресс-служба министерства.
Как отмечается в пресс-релизе, Россия уже с момента открытия незаконно построенного Керченского моста препятствовала движению коммерческих судов к украинским портам Мариуполю и Бердянску, а теперь российская сторона перешла и к полномасштабной морской блокаде. Атаке подверглись также украинские военные корабли. В обоих случаях речь идет об актах агрессии.
Луйк подчеркнул, что Россия начала резко взвинчивать напряженность в связи с президентскими выборами в Украине и стремится захватить контроль над морской территорией Украины. Не исключено, что Россия хочет увеличить и свои сухопутные завоевания на территории Украины, особенно в окрестностях Мариуполя, добавил министр обороны Эстонии.