Порошенко потребовал от России вернуть военных моряков и корабли

«Я обращаюсь к руководству Российской Федерации с требованием немедленно освободить украинских военнослужащих, которые в нарушение международного права были грубо задержаны и судьба которых неизвестна. Мы требуем срочно их передать украинской стороне с кораблями. Мы требуем деэскалации ситуации как в Азовском море, так и по другим направлениям», — сказал Порошенко.