Пн, 26.11.2018
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Порошенко потребовал от России вернуть военных моряков и корабли

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Петр Порошенко.

ФОТО: Scanpix/AP

Президент Украины Петр Порошенко потребовал от России немедленно освободить задержанных в Керченском проливе украинских военнослужащих и передать их Киеву. Такое заявление он сделал в ходе прошедшего ночью заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, видеозапись опубликована в Twitter главы государства.

«Я обращаюсь к руководству Российской Федерации с требованием немедленно освободить украинских военнослужащих, которые в нарушение международного права были грубо задержаны и судьба которых неизвестна. Мы требуем срочно их передать украинской стороне с кораблями. Мы требуем деэскалации ситуации как в Азовском море, так и по другим направлениям», — сказал Порошенко.

По итогам заседания президент Украины и СНБО решили ввести на Украине военное положение на 60 суток, пишет РБК. Утвердить это решение должна Верховная рада. Как передает «112 Украина», парламент соберется на внеочередное заседания в понедельник в 16:00 по киевскому времени (16:00 по Таллинну).

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