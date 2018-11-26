Порошенко потребовал от России вернуть военных моряков и корабли

Президент Украины Петр Порошенко потребовал от России немедленно освободить задержанных в Керченском проливе украинских военнослужащих и передать их Киеву. Такое заявление он сделал в ходе прошедшего ночью заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, видеозапись опубликована в Twitter главы государства.
«Я обращаюсь к руководству Российской Федерации с требованием немедленно освободить украинских военнослужащих, которые в нарушение международного права были грубо задержаны и судьба которых неизвестна. Мы требуем срочно их передать украинской стороне с кораблями. Мы требуем деэскалации ситуации как в Азовском море, так и по другим направлениям», — сказал Порошенко.
По итогам заседания президент Украины и СНБО решили ввести на Украине военное положение на 60 суток, пишет РБК. Утвердить это решение должна Верховная рада. Как передает «112 Украина», парламент соберется на внеочередное заседания в понедельник в 16:00 по киевскому времени (16:00 по Таллинну).
Звертаюся до керівництва Російської Федерації з вимогою негайно звільнити українських військовослужбовців, яких в порушення міжнародного права брутально було затримано і доля яких невідома. Україна вимагає терміново їх передати українській стороні разом із кораблями. pic.twitter.com/0kJ8JmUpyl— Петро Порошенко (@poroshenko) 26 ноября 2018 г.