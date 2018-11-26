Фото: в Пирита продается частный дом с оригинальным интерьером и экстерьером

В Пирита продается светлый частный дом с прекрасной планировкой. Здесь есть две спальни, совмещенная с гостиной кухня и просторная ванная комната. Жилище оснащено высококачественной домашней техникой, в ванной комнате установлены стиральная машина Miele и сушилка. В прихожей и спальнях - большие гардеробные шкафы, а на чердаке - кладовка.

ФОТО: city24.ee

В интерьере использованы материалы высшей ценовой категории. В доме установлены дерево-алюминиевые окна Fenestra. В ванной и прихожей - электроподогрев пола. Для отопления помещений используется тепловой насос, но при желании можно также растопить печь Nordpeis. Коммунальные расходы очень низкие.

Интерьер и внешний вид дома выдержаны в приятных темных домах: такие дизайнерские решения редки для Эстонии.

ФОТО: city24.ee

ФОТО: city24.ee

За домом находится просторная терраса. Недвижимость с высокими зелеными насаждениями хорошо ухожена, ее окружает живая изгородь из туи. Дом огорожен забором, ворота для проезда автомобиля открываются с помощью пульта.

Во дворе могут припарковаться три автомобиля. Разрешение на использование оформляется. Дом находится в спокойном дачном пригороде Мяхе. Поблизости расположены лес тропа здоровья и магазин.

ФОТО: city24.ee

ФОТО: city24.ee