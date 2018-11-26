СМИ: Nissan пытается ограничить право Renault выбирать членов совета директоров

Кроме того, Nissan хочет нового соглашения о полномочиях Renault по назначению главы компании, который будет руководить всем альянсом после ареста Карлоса Гона.

Почти 20 лет назад в рамках формирования альянса Renault и Nissan была придумана структура перекрестного владения акциями компаний, с 2016 года к ним добавилась Mitsubishi. Сейчас Nissan и правительство Франции владеют примерно по 15% акций Renault, которой принадлежат 43% акций Nissan. При этом Nissan также контролирует 34% акций Mitsubishi.

У Renault есть значительные права контроля в отношении Nissan, включая возможность прямо влиять на назначение высшего руководства. Доля Nissan не дает японской компании прав голоса и контроля над хозяйственной деятельностью французского партнера.

Согласно законодательству Японии, права голоса Renault в отношении Nissan могут быть аннулированы, если доля участия Nissan во французском концерне превысит 25%. В свою очередь, законодательство Франции предусматривает, что если доля Renault в Nissan сократится до менее чем 40%, японская компания сможет получить права голоса в Renault.

Арест К.Гона, занимавшего высшие должности во всех трех компаниях, привлек внимание к разногласиям автоконцернов.

В ближайшие дни в совете директоров Mitsubishi Motors пройдет голосование об увольнении К.Гона с поста председателя совета директоров. Nissan уже приняла такое решение на прошлой неделе.