Пн, 26.11.2018
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СМИ: Nissan пытается ограничить право Renault выбирать членов совета директоров

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A man walks past the logo of Nissan Motor Co. at Nissan Motor Co. Global Headquarters in Yokohama near Tokyo Wednesday, Nov. 21, 2018. France's Renault says it has decided to keep its CEO Carlos Ghosn on despite his arrest in Japan on allegations that he misused assets of partner Nissan Motor Co. and misreported his income. Renault's board of directors announced late Tuesday that the No. 2 at the company, Chief Operating Officer Thierry Bollore, would temporarily fill in for Ghosn. (AP Photo/Eugene Hoshiko)

ФОТО: Eugene Hoshiko / AP

Японская автомобилестроительная компания Nissan Motor Co. пытается ограничить право партнера по альянсу и мажоритарного акционера Renault выдвигать кандидатуры новых членов ее совета директоров, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Кроме того, Nissan хочет нового соглашения о полномочиях Renault по назначению главы компании, который будет руководить всем альянсом после ареста Карлоса Гона.

Почти 20 лет назад в рамках формирования альянса Renault и Nissan была придумана структура перекрестного владения акциями компаний, с 2016 года к ним добавилась Mitsubishi. Сейчас Nissan и правительство Франции владеют примерно по 15% акций Renault, которой принадлежат 43% акций Nissan. При этом Nissan также контролирует 34% акций Mitsubishi.

У Renault есть значительные права контроля в отношении Nissan, включая возможность прямо влиять на назначение высшего руководства. Доля Nissan не дает японской компании прав голоса и контроля над хозяйственной деятельностью французского партнера.

Согласно законодательству Японии, права голоса Renault в отношении Nissan могут быть аннулированы, если доля участия Nissan во французском концерне превысит 25%. В свою очередь, законодательство Франции предусматривает, что если доля Renault в Nissan сократится до менее чем 40%, японская компания сможет получить права голоса в Renault.

Арест К.Гона, занимавшего высшие должности во всех трех компаниях, привлек внимание к разногласиям автоконцернов.

В ближайшие дни в совете директоров Mitsubishi Motors пройдет голосование об увольнении К.Гона с поста председателя совета директоров. Nissan уже приняла такое решение на прошлой неделе.

Также представители всех трех компании на этой неделе встретятся в Амстердаме, чтобы обсудить будущее альянса.

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