Галерея и видео: на Индрека Таранда напали во время пикета EKRE

Как сообщает Postimees, пикет партии EKRE перед зданием парламента не обошелся без насилия, по словам фотографа издания, евродепутата Индрека Таранда силой стащили со сцены.
Рийгикогу в полном составе соберется сегодня на дополнительное заседание, чтобы обсудить законопроект изменений миграционного пакта ООН. Единственным пунктом в повестке дня значится первое чтение заявления 39 депутатов «О глобальном рамочном соглашении ООН по миграции» (758 AE). В заявлении депутатов сказано, что данное соглашение не является обязывающим для страны и Рийгикогу его поддерживает.
В 10.00 партия EKRE провела пикет на Тоомпеа против присоединения Эстонии к этому соглашению.
На пятничном заседании парламентской комиссии по иностранным делам из представленных пятью фракциями 15 предложений об изменении пакта были поддержаны семь. В их числе и план Партии реформ передать обязанность принятия решения по соглашению правительству.
Что такое рамочное соглашение о миграции?
В пакте ООН сказано, что он не является связывающим, его содержание носит характер программы по развитию. В 31-страничном документе в общих словах описаны 23 цели, призванные улучшить ситуацию с миграцией в мире, в том числе, например, цель обращаться мигрантами по-человечески.
Критики боятся, что документ обяжет страны открыть двери для беженцев и будет способствовать массовой миграции. Сторонники пакта считают, что он не несет с собой прямых обязательств и скорее обеспечивает лучшее сотрудничество стран, которое поможет справиться с миграцией.
В документе нет квот. Страны могут отказаться его подписывать, что некоторые и намерены сделать.