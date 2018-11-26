Пн, 26.11.2018
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Галерея и видео: на Индрека Таранда напали во время пикета EKRE

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Как сообщает Postimees, пикет партии EKRE перед зданием парламента не обошелся без насилия, по словам фотографа издания, евродепутата Индрека Таранда силой стащили со сцены.

Рийгикогу в полном составе соберется сегодня на дополнительное заседание, чтобы обсудить законопроект изменений миграционного пакта ООН. Единственным пунктом в повестке дня значится первое чтение заявления 39 депутатов «О глобальном рамочном соглашении ООН по миграции» (758 AE). В заявлении депутатов сказано, что данное соглашение не является обязывающим для страны и Рийгикогу его поддерживает.

В 10.00 партия EKRE провела пикет на Тоомпеа против присоединения Эстонии к этому соглашению.

На пятничном заседании парламентской комиссии по иностранным делам из представленных пятью фракциями 15 предложений об изменении пакта были поддержаны семь. В их числе и план Партии реформ передать обязанность принятия решения по соглашению правительству.

Что такое рамочное соглашение о миграции?

В пакте ООН сказано, что он не является связывающим, его содержание носит характер программы по развитию. В 31-страничном документе в общих словах описаны 23 цели, призванные улучшить ситуацию с миграцией в мире, в том числе, например, цель обращаться мигрантами по-человечески.

Критики боятся, что документ обяжет страны открыть двери для беженцев и будет способствовать массовой миграции. Сторонники пакта считают, что он не несет с собой прямых обязательств и скорее обеспечивает лучшее сотрудничество стран, которое поможет справиться с миграцией.

В документе нет квот. Страны могут отказаться его подписывать, что некоторые и намерены сделать.

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