Галерея и видео: на Индрека Таранда напали во время пикета EKRE

Что такое рамочное соглашение о миграции?

В пакте ООН сказано, что он не является связывающим, его содержание носит характер программы по развитию. В 31-страничном документе в общих словах описаны 23 цели, призванные улучшить ситуацию с миграцией в мире, в том числе, например, цель обращаться мигрантами по-человечески.

Критики боятся, что документ обяжет страны открыть двери для беженцев и будет способствовать массовой миграции. Сторонники пакта считают, что он не несет с собой прямых обязательств и скорее обеспечивает лучшее сотрудничество стран, которое поможет справиться с миграцией.

В документе нет квот. Страны могут отказаться его подписывать, что некоторые и намерены сделать.