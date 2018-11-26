Звезда НХЛ сделал фаната миллионером

Фанат «Виннипега» Кристофер Хэйли принял участие в акции сети магазинов Sobeys. Согласно правилам конкурса, если один из хоккеистов «Ванкувера Кэннакс», «Калгари Флеймс», «Эдмонтона Ойлерс» или «Виннипега» забросит пять шайб, то выбранному организаторами фанату будет выплачен один миллион долларов в течение следующих 20 лет.

Кроме того, Хэйли получил 100 тысяч долларов за четвертый гол 20-летнего финна и одну тысячу подарочными картами – за хет-трик.

«Виннипег» одержал крупную победу над «Сент-Луис Блюз». Матч закончился со счетом 8:4.