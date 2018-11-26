Ратас: я готов вынести вопрос о Соглашении ООН на голосование в правительство

«Поскольку представители народа в Рийгикогу под предводительством Партии реформ и Свободной партии могут отказаться от права и возможности парламента сформировать свою позицию по данному вопросу, я готов вернуть обсуждение темы рамочного соглашения в правительство и в данной сложной ситуации для внесения ясности проголосовать по нему в правительстве», - сообщил Ратас в понедельник утром в социальных сетях.

«Да, это последнее решение не согласуется с принципами принятия решений в коалиционном правительстве, однако в данном случае нам приходится исходить из соответствующего желания Рийгикогу», - добавил премьер-министр.

Спикер Рийгикогу Эйки Нестор созвал в понедельник, 26 ноября в 11 часов утра дополнительное заседание в зале заседаний замка Тоомпеа.

На повестке дня заседания – первое чтение проекта заявления Рийгикогу «О Глобальном договоре ООН о миграции» (758 AE), инициированного 39 членами Рийгикогу от СДПЭ и Центристской партии. Авторы заявления считают, что наряду с законотворчеством обязанностью избранных народом депутатов является также обсуждение и принятие решений по важным для общества вопросам. Поскольку глобальный рамочный миграционный договор ООН не подлежит ратификации Рийгикогу, то для принятия позиции больше всего подходит форма заявления Рийгикогу.

В то же время, решение по данному вопросу должно принять все же правительство, решила на прошлой неделе комиссия парламента по иностранным делам.

Лидер центристов Ратас ранее заявил, что в руководимом им правительстве все решения принимаются на основе консенсуса и голосовать в правительстве не станут. Теперь он сообщил, что приходится отступить от этого принципа.

«Ясность и ответственность в нынешней ситуации, в которой уважаемый Рийгикогу станет обсуждать рамочное Глобальное соглашение ООН по миграции, крайне важны как перед нашим народом и государством, так и перед международной общественностью. Я сам долгое время работал в Рийгикогу и на посту премьер-министра всегда подчеркивал важность парламента в процессе принятия решений. По этой причине в своих следующих шагах я буду исходить из заявления, которое сегодня примет Рийгикогу», - продолжил Ратас в понедельник утром.

«В течение последних недель я пытался заручиться поддержкой соглашению со стороны Isamaa. К сожалению, эти попытки натолкнулись на упорное противостояние. По этой причине 39 депутатов и инициировали заявление в Рийгикогу — у них, в соответствии с Конституцией, есть мандат на принятие решений по важным для государства вопросам», - добавил премьер-министр.