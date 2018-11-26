Пресса Британии: оккультная Россия Путина

Зонд «Инсайт» готовится сесть на Марс после шести месяцев полета
Он шесть месяцев летел сквозь космос, но кульминация миссии зонда «Инсайт» будет длиться всего шесть минут. Вечером в понедельник около десяти часов по московскому времени он должен совершить посадку на Марс, пишет Daily Mail.
Миссия, стоившая миллиард долларов, увенчается «шестью с половиной минутами ужаса», в течение которых ученые потеряют контроль над зондом и смогут только наблюдать за тем, как он входит в атмосферу красной планеты.
Если все пойдет по плану, зонд войдет в атмосферу со скоростью около 13 тыс. миль в час, после чего тормозные двигатели замедлят его до пяти миль в час, и он благополучно сядет на Марс.
«Инсайт» должен впервые изучить состав марсианской почвы. Посадочный зонд доставит на поверхность сейсмометры, которые будут измерять тектоническую активность Марса. Выявленные колебания помогут пролить свет на то, как образовалась планета 4,6 млрд лет назад.