Обувная фабрика в Валга сокращает большую часть работников

Почти вся продукция Moon отправляется северным соседям, а те продают ее в Финляндии и поставляют в Россию и другие страны мира. 92-93 процента продукции покупал финский производитель обуви Janita. Именно это предприятие и прекращает свою деятельность. Причиной называется снижение спроса в России.

«У нас в какой-то момент было такое ощущение, что мы тоже закроемся, поскольку Janita продавала в Россию большую часть своей продукции. Но, как вы знаете, в России – курс рубля и санкции, поэтому там просто больше не было смысла продолжать работу», – сказала руководитель и собственник Moon OÜ Тийна Рыымус. По словам руководителя работающего в тех же помещениях дочернего предприятия MoonTTM OÜ Натальи Теэпере, закрытие фирмы-партнера, проработавшей 65 лет, ошеломило: «Кто мог такое предположить? Это была настолько крепкая и проработавшая так много лет фирма».

Умирающий сектор

В сложившейся ситуации, у Moon больше нет возможности держать на зарплате всех 56 работников, поскольку другого, настолько же крупного покупателя им больше не найти. Сокращение 22 работников – самое крупное из всех, что происходили до сих пор.

Руководители предприятий признают, что настроение на предприятии печальное, но ничего исправить нельзя. «Людям сказано, что если что-то изменится, с радостью возьмем всех обратно. До сих пор ни один не сказал, что не хочет вернуться. У нас отличный работники, большая часть из них проработали тут более десяти лет. Мы предложили своих работников швейным фабрикам Валга», – сказала Теэпере.

По словам Рыымус, сектор разваливается уже давно: «И в Финляндии осталось немного производителей обуви. К 1992 году половина из них уже прекратили свою деятельность. В течение последних лет я видела очень много банкротов».

Обувная фабрика Moon на улице Малева в Валга. ФОТО: Арво Меэкс

Смотрят как на финский, так и на балтийский рынки

И все же план закрытия фабрики больше не рассматривается, продолжит работу и находящийся в том же здании магазин. Что будет дальше, руководство Moon пока сказать не может. Сейчас пытаются выяснить у других финских партнеров, можно ли продавать им больше. Также возможности изыскиваются в Балтии, и в ближайшее время явно расширится ассортимент э-магазина.

«О перспективах пока сказать нечего. Две недели назад я была в Финляндии. Выкупили у тамошней фирмы несколько моделей обуви, чтобы начать производить их здесь, а продавать в Финляндии и в Балтии. В Финляндии продавец есть. Теперь смотрим, можно ли как-то задействовать Балтию. Я не знаю, много ли в Балтии желающих приобрести качественную обувь», – сказала Рыымус.

В жизни фабрики, раньше выступавшей как производитель, теперь наступил новый период, когда нужно будет освоить и премудрости торговли: «Мы знаем, как обувь производится, но еще не знаем, как ее продавать».