Выход Nokia 9 с пятью тыльными камерами перенесли на 2019 год

По данным российского сообщества Nokia anew, смартфон представят ближе к концу года, а на полках магазинов он появится только в начале следующего года, пишет ferra.ru.

По словам источника, решение о задержке принял Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas), главный менеджер по продукту HMD Global. Причины, сподвигшие его на такой шаг, пока неизвестны.

Ранее в сети появлялась информация, что анонс Nokia 9 запланирован на 5 декабря 2018 года на пресс-мероприятии в Дубае, одновременно со смартфонами Nokia 8.1 и Nokia 2.1 Plus.