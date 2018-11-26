Выход Nokia 9 с пятью тыльными камерами перенесли на 2019 год

В сети появились новые подробности о готовящемся к выпуску флагманском смартфоне Nokia 9, пока не представленном HMD Global официально.
По данным российского сообщества Nokia anew, смартфон представят ближе к концу года, а на полках магазинов он появится только в начале следующего года, пишет ferra.ru.
По словам источника, решение о задержке принял Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas), главный менеджер по продукту HMD Global. Причины, сподвигшие его на такой шаг, пока неизвестны.
Ранее в сети появлялась информация, что анонс Nokia 9 запланирован на 5 декабря 2018 года на пресс-мероприятии в Дубае, одновременно со смартфонами Nokia 8.1 и Nokia 2.1 Plus.
Nokia 9 представляет собой флагманский смартфон с необычной тыльной камерой с пятью модулями. Nokia 8.1, судя по всему, станет международной версией представленного в прошлом месяце в Китае Nokia X7. Самый бюджетный из новинок Nokia 2.1 Plus станет наследником Nokia 2.1 на Android Oreo (Go edition), представленного в начале года.