Пн, 26.11.2018
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Выход Nokia 9 с пятью тыльными камерами перенесли на 2019 год

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Nokia 5G keskus Prantsuamaal

ФОТО: ROMUALD MEIGNEUX/SIPA / ROMUALD MEIGNEUX/SIPA/Scanpix

В сети появились новые подробности о готовящемся к выпуску флагманском смартфоне Nokia 9, пока не представленном HMD Global официально.

По данным российского сообщества Nokia anew, смартфон представят ближе к концу года, а на полках магазинов он появится только в начале следующего года, пишет ferra.ru.

По словам источника, решение о задержке принял Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas), главный менеджер по продукту HMD Global. Причины, сподвигшие его на такой шаг, пока неизвестны.

Ранее в сети появлялась информация, что анонс Nokia 9 запланирован на 5 декабря 2018 года на пресс-мероприятии в Дубае, одновременно со смартфонами Nokia 8.1 и Nokia 2.1 Plus.

Nokia 9 представляет собой флагманский смартфон с необычной тыльной камерой с пятью модулями. Nokia 8.1, судя по всему, станет международной версией представленного в прошлом месяце в Китае Nokia X7. Самый бюджетный из новинок Nokia 2.1 Plus станет наследником Nokia 2.1 на Android Oreo (Go edition), представленного в начале года.

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