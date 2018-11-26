Неймар может вернуться в "Барселону"

По информации издания, французский футболист обратился к руководству сине-гранатовых с просьбой отпустить его в январе. Каталонцы готовы воспользоваться желанием хавбека покинуть команду и включить его в сделку с «Пари Сен-Жермен» по возвращению нападающего Неймара, который также недоволен своим положением и хочет уйти из парижского клуба.

Ранее сообщалось, что в услугах Дембеле заинтересованы «Ливерпуль» и «Арсенал». При этом в «Барселоне» растёт недовольство поведением и проблемами с дисциплиной у француза, и в клубе уже поставили ему ультиматум.