Видео: что произошло с Индреком Тарандом на пикете EKRE?

На прошедшем в понедельник пикете против миграционного пакта ООН евродепутат Индрек Таранд, баллотирующийся на выборах Рийгикогу по списку социал-демократов, призвал людей голосовать за СДПЭ. Участники пикета напали на него, самые агрессивные били ногами. Ивар Падар попытался успокоить народ, а охранник вывел пострадавшего за пределы места проведения мероприятия. Один пожилой господин принялся защитить политика, так как нельзя бить человека лишь потому, что его мнение не совпадает с твоим.

По словам депутата Рийгикогу Яака Мадисона, Индрек Таранд был пьян, вел себя агрессивно и пришел, чтобы помешать пикету и спровоцировать его участников. «Не будь Ивари Падара, который защитил его своим телом, он бы ушел с лицом не белого человека», - заявил он в своем выступлении. Мадисон потребовал, что социал-демократов выгнали из правительства. Он также пообещал, что главе МИД Свену Миксеру предъявят обвинение в государственной измене.