Генерал Террас о том, сколько стоит метр езды на танке, боеготовности Эстонии и многом другом

Генерал Рихо Террас, десять лет игравший главные роли в гособороне Эстонии, берет передышку, но не исключает возвращения в круг ключевых игроков, принимающих решения.

- Президент Керсти Кальюлайд сказала в своей речи по случаю годовщины Сил обороны, что вы были бризантным офицером. Это термин, описывающий свойство взрывчатых веществ.

- Многие в тот момент схватились за телефоны, чтобы узнать, что это означает. Очевидно, она имела в виду мой взрывной характер. Иногда просто пробивает, и это иной раз заставляло меня просить прощения, но с этим я справляюсь – ничего страшного.

- В Генштабе говорят, что вы более непредсказуемым по сравнению с вашим предшественником Антсом Лаанеотсом. На собраниях иногда проявляли упрямство, но всегда с какой-то задней мыслью. За закрытыми дверями вы активно вмешиваетесь в решение вопросов гособороны и дипломатии, но перед общественностью твердо держитесь подальше от политики. Это был ваш сознательный выбор?

- Роль командующего Силами обороны – отстаивать интересы Сил обороны. Для меня всегда важно высказывать свое мнение, когда спрашивают, но я не хочу делать это в ходе конфликта на страницах газеты.

- Когда вы в последний раз нервничали из-за поступков политиков?

- Когда были отменены спецпенсии при том, что не продумали механизм компенсации. Мое внутреннее чутье говорит, что будет не просто сложно кого-то завербовать, а даже проводить учения в том объеме, при котором интенсивность столь высока.

Я видел в Бельгии 50-60-летних солдат: в большинстве стран спецпенсии существуют не просто так. Я не говорю, что это должно быть за счет эстонской социальной системы, это можно было бы делать и за счет тех 2% на оборону. Я понимаю, что в долгосрочной перспективе это обременительно, но как-то надо компенсировать вклад, который молодые мужчины вносят на выходных в лесу.

- У вас есть минимум три большие заслуги перед Силами обороны: рост зарплат вернул людей в армию, она стала основываться на бригадах и у нас никогда не было в военном плане столько друзей. Есть и четвертое, но менее заметное: министр Яак Аавиксоо, назначив вас командующим, прекратил окопную войну между министерством и Генштабом. Все это были очень серьезные процессы.

- Это сделал не я, а все военнослужащие вместе. В государственной обороне важно не драться и вести окопную войну между собой, а вместе стоять за общее дело. Хочу надеяться, что так будет и в будущем. Увеличение роли младших офицеров стало тем, вокруг чего стали строиться Силы обороны.

- Кандидат в министры обороны от одной из партий Лео Куннас называет нынешнее руководство Силами обороны гротескным фарсом и обещает восстановить оборонительные округа. Чем вы ответите?