Пн, 26.11.2018
Я считаю, что нам не нужно равняться на Голливуд ни в коем случае. Мы никогда их не догоним. Кирилл Плетнев

Prisma откроет первый супермаркет в Старом Таллинне

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Магазин Prisma.

ФОТО: SILLE ANNUK / PM/SCANPIX BALTICS

Следующим летом торговая сеть Prisma откроет в здании бывшего магазина WW Passaaž в Старом городе первый супермаркет.

Магазин, располагающийся на площади 1000 квадратных метров, по адресу Айа, 3 в Таллинне, будет открыт круглосуточно, пишет Rus.ERR.

«Prisma в Старом городе – важный шаг в наших планах по расширению, так как это позволит представить бренд, ассортимент и хорошие цены новой целевой группе», - сказал исполнительный директор Prisma Юсси Нуммелин.

Для нового магазина Vanalinna Prisma к весне 2019 года реконструируют здание бывшего WW Passaaž, после чего начнут обставлять магазин и готовиться к открытию.

Помимо круглосуточного супермаркета на втором этаже здания откроется спортзал дискаунт-сети Gym!.

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