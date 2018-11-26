Prisma откроет первый супермаркет в Старом Таллинне
26 ноября 2018, 12:44
Следующим летом торговая сеть Prisma откроет в здании бывшего магазина WW Passaaž в Старом городе первый супермаркет.
Магазин, располагающийся на площади 1000 квадратных метров, по адресу Айа, 3 в Таллинне, будет открыт круглосуточно, пишет Rus.ERR.
«Prisma в Старом городе – важный шаг в наших планах по расширению, так как это позволит представить бренд, ассортимент и хорошие цены новой целевой группе», - сказал исполнительный директор Prisma Юсси Нуммелин.
Для нового магазина Vanalinna Prisma к весне 2019 года реконструируют здание бывшего WW Passaaž, после чего начнут обставлять магазин и готовиться к открытию.
Помимо круглосуточного супермаркета на втором этаже здания откроется спортзал дискаунт-сети Gym!.