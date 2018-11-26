Prisma откроет первый супермаркет в Старом Таллинне

Магазин, располагающийся на площади 1000 квадратных метров, по адресу Айа, 3 в Таллинне, будет открыт круглосуточно, пишет Rus.ERR.

«Prisma в Старом городе – важный шаг в наших планах по расширению, так как это позволит представить бренд, ассортимент и хорошие цены новой целевой группе», - сказал исполнительный директор Prisma Юсси Нуммелин.

Для нового магазина Vanalinna Prisma к весне 2019 года реконструируют здание бывшего WW Passaaž, после чего начнут обставлять магазин и готовиться к открытию.