Назван победитель конкурса "Автомобиль года - 2019" в Эстонии
26 ноября 2018, 12:47
Журналисты в 19-й раз выбирали автомобиль года в Эстонии. В финальную часть голосования прошли шесть машин: Audi A6, Ford Focus, Kia Ceed, Kia Stinger, Peugeot 508 и Volvo V60.
Впервые победителем конкурса «Автомобиль года» стал представитель Кореи. Состоящее из автомобильных журналистов жюри выбрало победителем Kia Stinger, пишет Accelerista.
Kia удалось завоевать две первых строчки рейтинга, так как вторая позиция досталась модели Ceed, а замыкает тройку лидеров Ford Focus.
1. Kia Stinger 80 очков
2. Kia Ceed 74 очка
3. Ford Focus 72 очка
4. Peugeot 508 46 очков
5. Volvo V60 46 очков
6. Audi A6 34 очка