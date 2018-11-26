В 2019 году на Мальдивах появятся новые роскошные курорты

Тропический рай побалует в будущем году тремя новыми курортами с белоснежными пляжами. В марте начнет работу отель Hard Rock Maldives, пишет turizm.ru. Его территория будет наполнена современными дизайнерскими элементами и тропической архитектурой. Курорт предоставит гостям эксклюзивные предложения и развлечения, в том числе музыкальную программу Sound of Your Stay, предлагающую бесплатное использование в номере гитар, а также знаменитый полноценный рок-спа, сочетающий массаж и необычные музыкальные процедуры. Гостям также предложат большой выбор блюд и напитков, которые подают в баре у бассейна, в латиноамериканских ресторанах «Слон» и «Баттерфляй» и в Hard Rock Cafe. Забронировать проживание в отеле можно уже сейчас. Цена самого дешевого номера составляет 305 евро за ночь.

В соседней лагуне в августе откроет свои двери курорт Saii Lagoon Maldives сети Hilton. В отеле будет две сотни номеров, а также пляжные и надводные виллы. Постояльцам обещан большой выбор блюд в ресторанах, включая кустарный кофе в кафе Bean/Co, завтрак для гурманов в кафе Del Mar, тайскую кухню в ресторане Tomyam и местные морепродукты в Miss Olive Oyl. Минимальная цена за двухместный номер составляет 298 евро.