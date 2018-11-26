В 2019 году на Мальдивах появятся новые роскошные курорты

На Мальдивах в 2019 году откроются три новых курорта. В одном из них ждут меломанов, в другом поклонников Италии, в третьем — любителей кофе. Об этом сообщает Travel Daily Media.
Тропический рай побалует в будущем году тремя новыми курортами с белоснежными пляжами. В марте начнет работу отель Hard Rock Maldives, пишет turizm.ru. Его территория будет наполнена современными дизайнерскими элементами и тропической архитектурой. Курорт предоставит гостям эксклюзивные предложения и развлечения, в том числе музыкальную программу Sound of Your Stay, предлагающую бесплатное использование в номере гитар, а также знаменитый полноценный рок-спа, сочетающий массаж и необычные музыкальные процедуры. Гостям также предложат большой выбор блюд и напитков, которые подают в баре у бассейна, в латиноамериканских ресторанах «Слон» и «Баттерфляй» и в Hard Rock Cafe. Забронировать проживание в отеле можно уже сейчас. Цена самого дешевого номера составляет 305 евро за ночь.
В соседней лагуне в августе откроет свои двери курорт Saii Lagoon Maldives сети Hilton. В отеле будет две сотни номеров, а также пляжные и надводные виллы. Постояльцам обещан большой выбор блюд в ресторанах, включая кустарный кофе в кафе Bean/Co, завтрак для гурманов в кафе Del Mar, тайскую кухню в ресторане Tomyam и местные морепродукты в Miss Olive Oyl. Минимальная цена за двухместный номер составляет 298 евро.
Первый итальянский роскошный пятизвездочный курорт на Мальдивах Baglioni Resort Maldives откроет свои двери весной 2019 года. Он расположился на острове Маагау на атолле Даалу. Островной курорт предложит 96 вилл различных вариантов: в саду, на пляже или в воде, а также три семейных пляжных виллы и роскошную президентскую виллу площадью 1230 кв. м. Кроме того, гости Baglioni Resort получат возможность заняться разнообразными видами водного спорта, доступ к некоторым из лучших мест для дайвинга в мире, спа-центру Ayurvedic Garden с тайским массажем. Как и положено, меню курорта сделает упор на итальянскую кухню, включая вина Ferrari Trento. Стоимость проживания на курорте стартует от 940 евро за ночь на двоих.