Латвийский режиссер Алвис Херманис: впервые я стал диссидентом три года назад

– Насколько «Бродский/Барышников» – спектакль Барышникова? Сложно ли было с ним работать?

– Начать с того, что Барышников отказался участвовать в отборе стихотворений, доверившись мне на сто процентов. Видимо, сказалось то, что он – артист классического балета, а там очень жесткая творческая иерархия, танцовщики доверяют хореографу. Вот и мне как режиссеру Барышников доверился полностью.

– Бродского, наверное, можно назвать поэтом мира, но с «Рассказами Шукшина» дело обстоит иначе: Шукшин – автор русской глубинки, которую вы вряд ли знаете. Как вы работали с этим материалом?

– Когда мы готовились к репетициям, я настоял на поездке на Алтай, в Сростки, родную деревню Василия Шукшина, и первый этап репетиций проходил там. Мы еще успели выпить самогона с прототипами героев Шукшина. Для русских актеров Сростки тоже стали культурным шоком, и большой разницы не было: я из Риги, они из Москвы... С другой стороны, я всегда помню о том, что мы, латыши, вышли из деревни. Мы не городской народ, Рига никогда не была латышским городом, это был немецкий город. А латыши все из деревень. Мне как латышу деревенский контекст очень хорошо знаком.

– В 1981 году, когда вам было 16 лет, вы достаточно случайно решили попробовать поступить в студию «Рижская пантомима», не зная, что эта студия, как вы пишете в «Дневнике», – «легендарный дом культурных диссидентов». Вы сами ощущали себя когда-нибудь культурным диссидентом? Может быть, даже сейчас?..

– Да, именно сейчас я так себя и ощущаю. Впервые я стал диссидентом три года назад. До этого я всегда гордился тем, что я – аполитичный режиссер и работаю вне политического контекста.

– Но в политические новости вы попали куда раньше, в 2014 году, когда после крымских событий отказались от постановки в Большом театре. Вы ожидали, что Россия может объявить вас персоной нон грата?

– Нет, тогда я такого и предположить не мог. Я понимаю, в Крыму живет много русских людей, – но то, как действовала Россия, в обход всех международных законов... Происходящее напоминало 1940 год в странах Балтии. И у меня было ясное чувство: в Москву я в такой момент ехать не хочу. Мне нужно было осуществить перенос поставленной мною оперы Яначека «Енуфа» из брюссельского театра «Ла Монне» на сцену Большого, и я сказал: пусть всё сделают мои ассистенты, сам я в России работать не буду.