Легендарный Арсен Венгер может вернуться к работе

По информации Bild, «Бавария» рассматривает его кандидатуру на случай отставки Нико Ковача. В руководстве клуба при возможном обсуждении замены хорвату часто говорят про Венгера.

Руководство «Баварии» может уволить Ковача уже в случае поражения от «Бенфики» в матче Лиги чемпионов.

Против Ковача выступает большинство игроков мюнхенской команды. Об этом они заявили президенту клуба Ули Хенессу в раздевалке после матча с «Фортуной» (3:3), когда Ковач отсутствовал.