Легендарный Арсен Венгер может вернуться к работе
26 ноября 2018, 13:24
Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер может вернуться к работе, сообщает sports.ru.
По информации Bild, «Бавария» рассматривает его кандидатуру на случай отставки Нико Ковача. В руководстве клуба при возможном обсуждении замены хорвату часто говорят про Венгера.
Руководство «Баварии» может уволить Ковача уже в случае поражения от «Бенфики» в матче Лиги чемпионов.
Против Ковача выступает большинство игроков мюнхенской команды. Об этом они заявили президенту клуба Ули Хенессу в раздевалке после матча с «Фортуной» (3:3), когда Ковач отсутствовал.
Венгер – уроженец Страсбурга и хорошо говорит по-немецки. Сейчас он один из немногих топ-тренеров, находящихся без работы. Летом он покинул «Арсенал», в котором проработал 22 года.