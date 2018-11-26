Пн, 26.11.2018
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Легендарный Арсен Венгер может вернуться к работе

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Arsene Wenger

ФОТО: Adam Davy / PA Wire/PA Images

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер может вернуться к работе, сообщает sports.ru.

По информации Bild, «Бавария» рассматривает его кандидатуру на случай отставки Нико Ковача. В руководстве клуба при возможном обсуждении замены хорвату часто говорят про Венгера.

Руководство «Баварии» может уволить Ковача уже в случае поражения от «Бенфики» в матче Лиги чемпионов.

Против Ковача выступает большинство игроков мюнхенской команды. Об этом они заявили президенту клуба Ули Хенессу в раздевалке после матча с «Фортуной» (3:3), когда Ковач отсутствовал.

Венгер – уроженец Страсбурга и хорошо говорит по-немецки. Сейчас он один из немногих топ-тренеров, находящихся без работы. Летом он покинул «Арсенал», в котором проработал 22 года.

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