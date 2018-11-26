Кылварт: в государственной учебной программе должен появиться новый обязательный предмет

На данный момент складывается впечатление, что мы недостаточно понимаем всю серьёзность нынешнего положения дел. В нашей стране у каждого третьего ребенка (40% мальчиков и 31% девочек) наблюдается избыточный вес, либо диагностировано ожирение.

Нас уже перестала удивлять прогрессирующая динамика приема антидепрессантов среди несовершеннолетних (в 2015 году в Эстонии детям выписали более 10 000 рецептов антидепрессантов и успокоительных лекарств). Эстонская армия констатирует, что молодые призывники из года в год становятся все более хилыми. Мы лидируем в Европе по уровню смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Подобная тенденция заставляет задуматься о жизнеспособности общества через 25 лет.

Одна из явных причин печальной статистики – критически малая физическая активность, особенно среди детей. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый ребенок должен активно двигаться как минимум 7 часов в неделю. У нас эту норму выполняет лишь 16% молодежи, пешком или на велосипеде в школу добирается лишь треть. А ведь еще совсем недавно, бегая во дворе, дети боялись лишний раз заскочить домой воды попить – «загонят», нынешнюю же поросль не оторвать от экранов.

Международный опыт

Наша ситуация, конечно, не уникальна. Проблема малой подвижности во всём мире, особенно в его западной части, становится всё острее. Страны, где пришло осознание глобальности средне- и долгосрочных последствий, стараются находить системные решения. В Великобритании запущена программа «30+30», благодаря которой каждый ученик младших классов должен ежедневно двигаться 30 минут в школе и 30 после уроков. В Финляндии более 75% детей добираются в школу пешком или на велосипеде. В маленькой Исландии, благодаря укоренению системных занятий спортом и другой внешкольной деятельности, за 15 лет среди молодежи кардинально снизился уровень употребления алкоголя – с 42% до 5%, не говоря уже об их футбольном чуде.

В Словении, сопоставимой с Эстонией по площади и численности населения, в школах созданы максимальные возможности для занятий спортом – по всей стране действует 13 школ, в которых для талантливых спортсменов основаны специальные спортивные классы. Характерно, что в Словении образование, наука и спорт находятся под ведомством одного министерства.

Спорт – в школу

Международный опыт показывает, что во многих странах именно система образования используется для формирования у детей здорового образа жизни. К этому следовало бы прийти и нам, создав для всех детей возможность при школе заниматься спортом в достаточном объеме.