Кылварт: в государственной учебной программе должен появиться новый обязательный предмет

Наше здоровье зависит от образа жизни и привычек, формирующихся в раннем детстве, поэтому в борьбе за здоровое население было бы разумно отвести более значимую роль учителям, а не врачам. Мы должны осознать экзистенциальное значение данной сферы, признать наличие проблем и найти системное решение.
На данный момент складывается впечатление, что мы недостаточно понимаем всю серьёзность нынешнего положения дел. В нашей стране у каждого третьего ребенка (40% мальчиков и 31% девочек) наблюдается избыточный вес, либо диагностировано ожирение.
Нас уже перестала удивлять прогрессирующая динамика приема антидепрессантов среди несовершеннолетних (в 2015 году в Эстонии детям выписали более 10 000 рецептов антидепрессантов и успокоительных лекарств). Эстонская армия констатирует, что молодые призывники из года в год становятся все более хилыми. Мы лидируем в Европе по уровню смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Подобная тенденция заставляет задуматься о жизнеспособности общества через 25 лет.
Одна из явных причин печальной статистики – критически малая физическая активность, особенно среди детей. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый ребенок должен активно двигаться как минимум 7 часов в неделю. У нас эту норму выполняет лишь 16% молодежи, пешком или на велосипеде в школу добирается лишь треть. А ведь еще совсем недавно, бегая во дворе, дети боялись лишний раз заскочить домой воды попить – «загонят», нынешнюю же поросль не оторвать от экранов.
Международный опыт
Наша ситуация, конечно, не уникальна. Проблема малой подвижности во всём мире, особенно в его западной части, становится всё острее. Страны, где пришло осознание глобальности средне- и долгосрочных последствий, стараются находить системные решения. В Великобритании запущена программа «30+30», благодаря которой каждый ученик младших классов должен ежедневно двигаться 30 минут в школе и 30 после уроков. В Финляндии более 75% детей добираются в школу пешком или на велосипеде. В маленькой Исландии, благодаря укоренению системных занятий спортом и другой внешкольной деятельности, за 15 лет среди молодежи кардинально снизился уровень употребления алкоголя – с 42% до 5%, не говоря уже об их футбольном чуде.
В Словении, сопоставимой с Эстонией по площади и численности населения, в школах созданы максимальные возможности для занятий спортом – по всей стране действует 13 школ, в которых для талантливых спортсменов основаны специальные спортивные классы. Характерно, что в Словении образование, наука и спорт находятся под ведомством одного министерства.
Спорт – в школу
Международный опыт показывает, что во многих странах именно система образования используется для формирования у детей здорового образа жизни. К этому следовало бы прийти и нам, создав для всех детей возможность при школе заниматься спортом в достаточном объеме.
Да, это значит, что в государственной учебной программе должен появиться новый обязательный предмет – спорт. Две-три тренировки (3-4,5 часа) в неделю к имеющимся двум урокам физкультуры (1,5 часа), итого 4,5-6 часов активной физической нагрузки. Разумеется, в каждой школе невозможно обеспечить полный спектр различных видов спорта, но выбор в 5-6 дисциплин, исходя из ресурсов и традиций школы, должен быть. В зависимости от особых образовательных потребностей ребёнка, будь то физические особенности или выдающиеся таланты, должны быть предусмотрены и альтернативы. Дети, ориентированные на спорт высоких достижений, а значит каждый день посещающие тренировки, от обязательных уроков спорта могут быть освобождены.
Отчасти оправданны опасения, что загруженный учебный день станет еще более трудным и долгим, но в действительности физическая нагрузка в чередовании с умственной полезна, даже необходима. Исследования показывают, что физически более активные дети добиваются больших успехов в учебе. К тому же, чем больше дополнительных образовательных возможностей будет создано в школе – продлёнка, тренировки, кружки, тем больше свободного времени у ребёнка будет дома. Не секрет также, что по-прежнему есть семьи, которые не могут позволить своим детям заниматься спортом из-за финансового положения или других социальных проблем.
Может показаться странным принуждать детей заниматься спортом, однако, мы признаем обязанность детей изучать химию, обществоведение, посещать уроки труда и той же физкультуры, понимая, что эти занятия необходимы ребенку для развития, а обществу для функционирования. Так неужели нет экзистенциальной необходимости для ребенка и общества научиться быть здоровым?
Инвестиция в будущее
Создание такой системы – большой шаг, который потребует серьёзного анализа и длительной подготовки, не говоря уже о существенных вложениях со стороны государства. Речь, конечно, идет о миллионах, но насколько здоровое общество могло бы сократить расходы Больничной кассы! Мы знаем, что предупреждение болезней значительно дешевле, чем их лечение. Человек, сформировавший здоровые привычки с малых лет, с великой долей вероятности сохранит их на всю жизнь, а физическая активность в юные годы позволяет приобрести хорошую форму, дисциплину, целеустремленность. Выиграет и спорт высоких достижений, т.к. физическая форма детей в среднем станет лучше, а открытие и развитие новых спортивных талантов будет проходить быстрее.
Конечно, вопросов возникнет множество. Как обеспечить выбор и смену видов спорта? Как подготовить необходимое количество тренеров? Как интегрировать деятельность спортивных клубов и союзов? Но цель стоит требуемых усилий.
В заключение следует отметить, что ни одна система не является панацеей. В любом случае, пример подают родители, проводя больше времени вместе с детьми, активно двигаясь и гуляя на свежем воздухе.