Пн, 26.11.2018
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Порошенко призвал ЕС усилить санкционное давление на РФ из-за агрессии в Азовском море

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Петр Порошенко.

ФОТО: Mykhailo Markiv / Sputnik

Президент Украины Петр Порошенко и президент Польши Анджей Дуда в ходе телефонного разговора скоординировали дальнейшие шаги в связи с агрессией России против Украины в Азовском море.

Как сообщает в понедельник пресс-служба президента Украины, Порошенко проинформировал Анджея Дуду о грубом акте агрессии России против Украины в акватории Керченского пролива и ответных действиях Украины, включая введением режима военного положения.

Президент Польши выразил поддержку Украине и ее действиям.

"Собеседники скоординировали дальнейшие шаги в связи с российской угрозой. Порошенко и Дуда также призвали ЕС усилить санкционное давление на Россию и вынести этот вопрос на заседание Европейского Совета", - сказано в сообщении.

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