Порошенко призвал ЕС усилить санкционное давление на РФ из-за агрессии в Азовском море

Как сообщает в понедельник пресс-служба президента Украины, Порошенко проинформировал Анджея Дуду о грубом акте агрессии России против Украины в акватории Керченского пролива и ответных действиях Украины, включая введением режима военного положения.

"Собеседники скоординировали дальнейшие шаги в связи с российской угрозой. Порошенко и Дуда также призвали ЕС усилить санкционное давление на Россию и вынести этот вопрос на заседание Европейского Совета", - сказано в сообщении.