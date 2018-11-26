Порошенко призвал ЕС усилить санкционное давление на РФ из-за агрессии в Азовском море
26 ноября 2018, 13:45
Президент Украины Петр Порошенко и президент Польши Анджей Дуда в ходе телефонного разговора скоординировали дальнейшие шаги в связи с агрессией России против Украины в Азовском море.
Как сообщает в понедельник пресс-служба президента Украины, Порошенко проинформировал Анджея Дуду о грубом акте агрессии России против Украины в акватории Керченского пролива и ответных действиях Украины, включая введением режима военного положения.
Президент Польши выразил поддержку Украине и ее действиям.
"Собеседники скоординировали дальнейшие шаги в связи с российской угрозой. Порошенко и Дуда также призвали ЕС усилить санкционное давление на Россию и вынести этот вопрос на заседание Европейского Совета", - сказано в сообщении.