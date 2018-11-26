У новых iPhone обнаружен серьезный недостаток

В тестах на скорость он проигрывает более старым моделям iPhone и смартфонам Samsung, пишет ferra.ru. Так, скорость передачи данных у iPhone XR оказалась ниже, чем даже у iPhone 6 Plus — на расстоянии 6 метров от точки доступа Wi-Fi загрузка оказалась медленнее в три раза, а при отправке — в два раза.