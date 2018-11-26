Рейнсалу: «Я могу уйти со дня, если Эстония откажется от этого договора»

- Отсюда вы практически напрямую отправитесь в Рийгикогу (интервью началось в 9.30 утра – В.К.), чтобы выступить с политическим заявлением. О чем оно?

- Я написал председателю парламента письмо, в котором попросил о возможности выступления с политическим заявлением, которым хочу обратить внимание на то, что в Эстонии словам юристов по международному праву присвоено особое значение. Возникло ощущение, что юристы занимают разные позиции. В пятницу в моем распоряжении оказалась экспертиза ректора самого значимого в Германии института международного права, которая касается миграционного пакта, и я хочу представить обзор ее результатов.

- Заявление по миграционному пакту сегодня начнут обсуждать в Рийгикогу. Что будет сегодня происходить и к чему придут?

- Речь идет об очень важном принципиальном диссонансе, который возник не только внутри правительства. Мы видим разные позиции в Рийгикогу, да и внутри партий. И эстонское общество поляризировалось. И СМИ занимают политические позиции. В своей сегодняшней передовице Postimees явно занял политическую позицию, что миграционный пакт нужно одобрить. Если это называть кризисом, то он касается всего общества.

Сегодня есть три возможности: парламент поддержит предложение «Отечества» и скажет, что Эстония не принимает миграционный пакт, парламент поддержит миграционный пакт, или направит его для обсуждения в правительство.

- Какой вариант, как вам кажется, наиболее вероятным?

- Во многих партиях есть политический кнут, а руководители фракций крайне возбуждены в плане сохранения партийной дисциплины. Результат голосования может оказаться весьма неожиданным и удивительным для многих. Опубликованные сегодня в СМИ результаты исследования дают однозначно ясный ответ: большая часть эстонского общества с перевесом в два раза не поддерживает этот пакт. Мы можем сказать, что люди ничего в этом не понимают. Но должны ли люди ориентироваться в, мягко говоря, запутанно сформулированном документе международного права? Для этого нужно время.

- Предположим, что Рийгикогу поддержит пакт с оговоркой, что правительство должно принять свою позицию. Или, что парламент поддержит пакт и в Марракеш вместо президента поедет кто-то другой, не имея консенсуса в правительстве. Что тогда будет делать «Отечество»?

- «Отечество» применит все имеющиеся в наличие политические средства, чтобы Эстония не приняла этот пакт, как отмечено в позиции нашей партии и правления.

- Если представитель Эстонии поедет в Марракеш, «Отечество» выйдет из правительства?

- Наш интерес – предпринять все шаги для того, чтобы государство не присоединилось к пакту.

- Что это за шаги?