Рейнсалу: «Я могу уйти со дня, если Эстония откажется от этого договора»

Министр юстиции Урмас Рейнсалу («Отечество») заверил в эфире передачи «Otse Postimehest», что он за свое место не держится, а его партия использует все политические средства, чтобы Эстония не присоединилась к миграционному пакту ООН, пишет Postimees.
- Отсюда вы практически напрямую отправитесь в Рийгикогу (интервью началось в 9.30 утра – В.К.), чтобы выступить с политическим заявлением. О чем оно?
- Я написал председателю парламента письмо, в котором попросил о возможности выступления с политическим заявлением, которым хочу обратить внимание на то, что в Эстонии словам юристов по международному праву присвоено особое значение. Возникло ощущение, что юристы занимают разные позиции. В пятницу в моем распоряжении оказалась экспертиза ректора самого значимого в Германии института международного права, которая касается миграционного пакта, и я хочу представить обзор ее результатов.
- Заявление по миграционному пакту сегодня начнут обсуждать в Рийгикогу. Что будет сегодня происходить и к чему придут?
- Речь идет об очень важном принципиальном диссонансе, который возник не только внутри правительства. Мы видим разные позиции в Рийгикогу, да и внутри партий. И эстонское общество поляризировалось. И СМИ занимают политические позиции. В своей сегодняшней передовице Postimees явно занял политическую позицию, что миграционный пакт нужно одобрить. Если это называть кризисом, то он касается всего общества.
Сегодня есть три возможности: парламент поддержит предложение «Отечества» и скажет, что Эстония не принимает миграционный пакт, парламент поддержит миграционный пакт, или направит его для обсуждения в правительство.
- Какой вариант, как вам кажется, наиболее вероятным?
- Во многих партиях есть политический кнут, а руководители фракций крайне возбуждены в плане сохранения партийной дисциплины. Результат голосования может оказаться весьма неожиданным и удивительным для многих. Опубликованные сегодня в СМИ результаты исследования дают однозначно ясный ответ: большая часть эстонского общества с перевесом в два раза не поддерживает этот пакт. Мы можем сказать, что люди ничего в этом не понимают. Но должны ли люди ориентироваться в, мягко говоря, запутанно сформулированном документе международного права? Для этого нужно время.
- Предположим, что Рийгикогу поддержит пакт с оговоркой, что правительство должно принять свою позицию. Или, что парламент поддержит пакт и в Марракеш вместо президента поедет кто-то другой, не имея консенсуса в правительстве. Что тогда будет делать «Отечество»?
- «Отечество» применит все имеющиеся в наличие политические средства, чтобы Эстония не приняла этот пакт, как отмечено в позиции нашей партии и правления.
- Если представитель Эстонии поедет в Марракеш, «Отечество» выйдет из правительства?
- Наш интерес – предпринять все шаги для того, чтобы государство не присоединилось к пакту.
- Что это за шаги?
- Сегодняшняя парламентская деятельность. Мы и сами хотим добиться ясности, для чего нужны очень важные правовые оценки. Если поначалу у меня была позиция лишь на уровне чувств, то погрузившись в течение недели и в идеологическое содержание, мое противостояние усугубилось, и это – причина, почему я наложил вето в правительстве на этот пакт.
- И все же, что сделает «Отечество», если представитель Эстонии поедет в Марракеш? Уйдет из правительства, или не уйдет?
- Это тема, требующая осмысления и принятия решения. Сейчас мы исходим из принципа, что коалиционное правительство принимает решения на основе консенсуса, и на этой основе мы его заблокировали. Смешно, но этот пакт построен таким образом, что если государство не дает однозначного сигнала, что не присоединяется к нему, то автоматически оно считается присоединившимся даже в том случае, если оно ничего не подписало, и ее представитель никуда не поехал. Первичной мерой является то, что парламент должен выразить свой протест, а более мощной мерой является письмо в ООН от министра иностранных дел.
- В нынешнем кризисе вы оказались победителем. Не может ли это оказаться пирровой победой? Предположим, что выборы выиграет Центристская партия – у них все меньше причин, чтобы смотреть в вашу сторону, поскольку с вами по определенным вопросам невозможно прийти к консенсусу.
- Возможно прийти. Мы активно приходим к этим консенсусам. Если вы пойдете к главному редактору Postimees и потребуете с будущего года зарплату в 8000 евро, а главный редактор ответит, – нет – будет у вас зарплата в 8000 евро, или нет? Очень просто – ваша зарплата не поднимется. Правительство пришло к мнению, что Эстония к этому пакту не присоединится, предложение министра иностранных дел отклонили. Правительство сформулировало позицию, которая ведет к тому, что Эстония к пакту не присоединится.
- В правительстве нет консенсуса, Центристская партия и соцдемы «за», «Отечество» - «против». Вы это называете консенсусом?
- Вопрос не в том, как принимаются решения. В семье три человека сидят за столом и решают, куда они отправятся поесть. Если не придут к общему мнению, то в этот день они будут поститься и на ужин никуда не пойдут.
- Ваше политическое заявление, что никакие Осиновские и никто другой не поставят вас на колени, было чрезвычайно сильным. Есть ли вообще ситуации, при которых мужчина вроде вас может встать на колени?
- Конечно, есть. У каждого из нас есть высшие ценности, на которые мы смотрим снизу вверх и перед которыми мы чувствуем себя приниженными, и этого не нужно стесняться. У каждого человека есть чувства. Человек, у которого нет благоговения – извращенец. Но Евгений Осиновский сделал свое заявление для того, чтобы мы отозвали свою блокировку, и мой посыл заключался в том, что в этом вопросе нас не нужно пытаться поставить на колени. Я не держусь за должность. Я могу уйти со дня, если результатом этого будет отказ Эстонии от присоединения к пакту.
- О чем Сеэдер говорил с Кальюлайд?
- Я, если честно, точно суть разговора не знаю. Я думаю, что президент призвала поддержать пакт. Я не согласен с главой государство в том, что мы изменим внешнеполитический курс, если не поддержим этот пакт.
- Что вы скажете тем, по мнению которых «Отечество» воздала ситуацию, при которой мы можем стать дальним темным углом Восточной Европы?
- Непрофессиональные, глупые разговоры, которые ведутся с целью провести операцию, чтобы поставить «Отечество» на колени. Как минимум шесть, если не восемь стран Европейского союза не поддержали пакт. Этот документ стал нашим символом веры? Это же анекдотично. Генеральной линией внешней политики Эстонии было максимальное право на самостоятельное принятие решений по вопросам миграции.
- Какой посыл отправляется позированием Сеэдера с Виктором Орбаном?
- Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнекр даже поцеловал Орбана. Сделал он это потому, что руководители стран ЕС все же общаются с руководителями партий, входящих в ту же семью. Напомню, что Орбан был тут на футболе. Премьер-министр одной страны ЕС поехал в другую страну-член потому, что ему интересен футбол. Следовательно, у Орбана есть много времени.
- Вы бы стали делать селфи с Орбаном?
- Я могу делать с Орбаном любые селфи. В любом случае могу делать. Я могу делать селфи со всеми премьер-министрами стран Евросоюза.
- Это уже второй правительственный кризис, вызванный вами. После «куриц» вы сохранили должность потому, что новое правительство не было готово, а соцдемы струсили. Оясоо был благодарен вам за то заявление?
- Я никогда не разговаривал с Тийтом Оясоо в жизни. Я не знаю, что он думает по этому поводу.
- Как объяснить обстоятельство, что рейтинги «Отечества» чаще всего дохлые, а результаты выборов лучше, чем рейтинги?
- Не верьте рейтингам. Рейтинги – это продукт, который создают журналистские колебания. Люди принимают решения намного более взвешенно. Рейтинги – это пена на супе.
- Позиции «Отечества» приблизились к позициям EKRE, почему избиратель должен предпочесть EKRE light,если он может выбрать EKRE?
- «Отечество» всегда была ясно консервативной.
- В чем заключается отличие от EKRE?
- Национализм «Отечества» всегда имеет хорошее настроение и вызывает улыбку. В политике Эстонии слишком много ненависти, ее не нужно увеличивать. «Отечество» исходит из того, что Эстония должна принадлежать к западному внешнеполитическому пространству.
- Что вы чувствуете, слушая гимн Эстонии?
- Я отношусь к гимну так, как к нему относятся все порядочные жители Эстонии.
- «Отечество» близко к EKRE и в отношении к женщинам: было бы лучше, если бы женщина сидела дома и рожала детей. Почему вы не приняли в использование предложенный Раулем Эаметсом и Кристьяном Ярваном предвыборный лозунг: «Через 15 лет стать самой богатой на детей страной Европы»?
- Мы нигде не говорили, что единственный способ самовыражения женщины – сидеть дома и рождать детей. Естественно, у женщины должно быть право создавать свою семью. У мужчины и женщины – заводить детей. Это заслуживает всяческого одобрения. Но у каждой женщины есть много других возможностей для самовыражения: в политике, профессии, области деятельности. Но мне нравится эта идея, мы обсудим ее, и если Вилья Кийслер это предлагает, а Postimees политически требует, то…
- Ничего мы не требуем, я задала вопрос.
- Мы подумаем. Можно шутить, иронизировать на тему кризиса народонаселения. Но реальность такова, что у нас кризис. Поскольку это настолько большая и неприятная тема, – выживем ли мы, как народ и останутся ли эстонцы большинством в Эстонии – то мы не можем смотреть на проблему сквозь пальцы.
- Вы ответили журналисту Айвару Пау: «“Отечество“ делает правильное дело и это и в ваших интересах. Даже если сейчас вы этого не понимаете». Это заявление можно распространить и на других авторов и на другие темы? И как это можно коротко сформулировать?
- Пау сказал, что он за то, чтобы не было никаких границ. Каждый может перемещаться. Но возьмем это в вековой перспективе. По данным прогноза народонаселения ООН, в Африке в этом веке вместо 1,2 миллиарда человек будут жить шесть миллиардов человек. Население Европы увеличится до 500-600 миллионов человек. Нужно сказать, включите разум.
- Кто был автором стихотворения: «Землю нужно населить детьми, и внуками, и правнуками…?»
- Мне кажется, это был юбиляр Хандо Руннель.
- Замечательно. Поскольку эта песня совпадает с ценностями семейной политики, о которой у нас зашел разговор, я воспользуюсь возможностью и спрошу: какой ваш идеал женщины?
- С этим идеалом я каждое утро еду на работу.
- Как дела с компенсацией за оккупацию?
- Экспертиза по международному праву, которую заказали у Танеля Керкимяэ, имеется. С позиции права на востребование, этим должен заниматься я, а не те, кто над этим насмехается. Комиссия сделала предварительные выводы о человеческих потерях, правительство должно продолжить эту работу в других областях. Правительство решило выделить в будущем году 50 000 евро на деятельность комиссии по оценке ущерба от оккупации. Законопроект бюджета находится в парламенте.
- И в завершение: я всегда хотела у вас спросить, как связаны между собой право и справедливость и, во-вторых, правда и право?
- Право – это предпочтение тому, что должна быть справедливость, но написанное право не обязательно должно быть справедливым. Я верю в существование правды. Даже если право не всегда совпадает с правдой, это не означает, что у каждого не останется его право.