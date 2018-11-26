Пн, 26.11.2018
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  • Ушел из дома и пропал: полиция разыскивает 15-летнего юношу

Ушел из дома и пропал: полиция разыскивает 15-летнего юношу

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15-летний Ардо.

ФОТО: Politsei

Полиция просит содействия в установлении местонахождения 15-летнего подростка, который 17 ноября ушел из своего дома в Пярну.

Ардо отпустили из спецшколы домой, откуда он ушел 17 ноября вечером. Подросток должен был вернуться в спецшколу 19 ноября, но этого не произошло. Ранее он тоже убегал.

В течение прошлой недели с мальчиком удавалось связываться по телефону и через социальные сети. Установить местонахождение Ардо с помощью позиционирования не удалось.

Полицейские вместе с близкими подростка проверили места, где он мог находиться, но, к сожалению, безрезультатно. По данным полиции, Ардо может передвигаться по Таллинну или его окрестностям.

Приметы пропавшего: худощавое телосложение, рост около 175 см, темно-коричневые волосы, в правом ухе сережка черного цвета. Последний раз Ардо видели в черной куртке, черных джинсах и черных кроссовках.

Полиция просит всех, кто видел Ардо или располагает информацией о его местонахождении, звонить по телефону 112. 

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