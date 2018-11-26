Ушел из дома и пропал: полиция разыскивает 15-летнего юношу

Полиция просит содействия в установлении местонахождения 15-летнего подростка, который 17 ноября ушел из своего дома в Пярну.
Ардо отпустили из спецшколы домой, откуда он ушел 17 ноября вечером. Подросток должен был вернуться в спецшколу 19 ноября, но этого не произошло. Ранее он тоже убегал.
В течение прошлой недели с мальчиком удавалось связываться по телефону и через социальные сети. Установить местонахождение Ардо с помощью позиционирования не удалось.
Полицейские вместе с близкими подростка проверили места, где он мог находиться, но, к сожалению, безрезультатно. По данным полиции, Ардо может передвигаться по Таллинну или его окрестностям.
Приметы пропавшего: худощавое телосложение, рост около 175 см, темно-коричневые волосы, в правом ухе сережка черного цвета. Последний раз Ардо видели в черной куртке, черных джинсах и черных кроссовках.
Полиция просит всех, кто видел Ардо или располагает информацией о его местонахождении, звонить по телефону 112.